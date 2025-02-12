Почему иностранцы выбирают для лечения Беларусь

Медицинский туризм в Беларуси за 2024 год вырос почти на 20 %. Сообщается, что республику в прошлом году для лечения и оздоровления посетили более 160 тыс. человек из 159 стран мира.

Большинство приезжающих (а это 60 %) - из стран СНГ. В основном из России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Грузии. При этом достаточно много среди туристов оказалось и граждан Китая, а также Сирии, Германии, США и Израиля.

Ян Бедушевский, руководитель государственного проекта "Клиники Беларуси":

"По итогам 2024 года рост экспорта медицинских услуг составил более 10 %. Иностранцев привлекают не только цены, но и качество оказанных услуг. Часто пациенты приезжают на лечение к конкретным специалистам с квалификацией мирового уровня".