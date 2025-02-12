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Страны ЕАЭС в 2024 году показали экономический рост выше среднемировых значений. Такой эффект является результатом развития интеграций на основе равноправия. А почему НАТО и ЕС проигрывают евразийским интеграциям?

Современный мир переживает сложный период переустройства. Сейчас развитие суверенного государства возможно в плотном экономическом союзе с другими странами на основе равенства прав и соблюдения интересов сторон.

НАТО и ЕС - это модели порабощения и обогащения за счет колоний, где такие метрополии, как Вашингтон и Лондон не считаются со своими вассалами, в частности, странами Евросоюза.

Благодаря Президенту Александру Лукашенко Беларусь всегда ориентировалась на развитие союзов при сохранении суверенитета и независимости. Такой подход дал основу многим интеграционным объединениям - Союзному государству, Таможенному союзу и затем ЕАЭС.

Поначалу оппоненты Беларуси несерьезно относились к ее интеграционным инициативам, считая, что только Запад может быть сильным интегратором. Но теперь западные элиты вынуждены открыто признавать ее успехи и свои ошибки.

В новых союзах Беларусь стала сильнее, и ни санкции, ни политическое давление не оказывают на нее существенного влияния.

В конце января 2025 года в Алматы прошел Евразийский межправительственный совет, где был представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза. Второй год подряд экономический рост в ЕАЭС показывает темпы выше среднемировых.

Совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2024 году вырос на 4 %. Это выше средних глобальных темпов роста и первоначальных прогнозов. Уровень безработицы уменьшился до исторически низкого уровня - до 3 %, рост инвестиций остается на высоком уровне - более 8 %.

В странах ЕАЭС годовая инфляция по итогам декабря 2024 года зафиксирована на относительно низком уровне: Армения - 1,5 %, Беларусь - 5,2 %, Казахстан - 8,6 %, Кыргызстан - 6,3 %, Россия - 9,5 %. Взаимная торговля между странами союза растет быстрее мировых показателей и к 2026 году достигнет 100 млрд долларов.

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Стимулом для таких результатов послужила новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, трудовой миграции и финансовых потоков в регионе наряду с активной экономической политикой. Интеграция государств дает сильный экономический рост.

Высокий уровень динамики экономики в ближайшие годы будет обеспечен за счет инвестиций в телекоммуникации, транспорт и электроэнергетику. Это позволит устранить узкие места в инфраструктуре - улучшить торговые потоки, логистику и связь экономик государств-членов и повысить трудовую мобильность. Беларуси будет легче торговать, перемещать свои товары, предоставлять услуги и путешествовать внутри стран ЕАЭС.

В 2025 году Беларусь будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. Для нее ключевым приоритетом будет дальнейшее повышение уровня экономической безопасности за счет развития промышленности, сельского хозяйства для создания общего кооперационного пространства с единым рынком данных.

Важной становится тенденция более полного сопряжения интеграционных форматов ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС. Ключевым фокусом внимания при этом выступают социальные аспекты - повышение занятости, защиты трудящихся и благополучия граждан.