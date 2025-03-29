Почему успехи Союзного государства так раздражают оппонентов - в "Простой экономике"

Обострение противоречий в мировой экономике создает условия выбора: или развивать гражданский сектор, мир и порядок, или же выживать за счет войны. Беларусь и Россия посредством Союзного государства демонстрируют альтернативные пути становления - без конфликтов и войн.

В условиях обострения экономического противостояния развиваются только сильные союзы, основанные на идеях созидания, укрепления мира и роста благополучия граждан.

Встреча в марте на высшем уровне глав государств России и Беларуси в Москве продемонстрировала всему миру, что Союзное государство формирует у населения уверенность в завтрашнем дне за счет сильной экономики и безопасности.

Это, конечно же, раздражает наших оппонентов. Они бы хотели видеть нас слабыми и разоренными. Однако мы сильные, и идем своим путем.

За последние 25 лет объем ВВП в номинальном выражении в Беларуси вырос более чем в 6 раз, в России - в 10 раз; объем ВВП на душу населения в Беларуси повысился почти в 7 раз, в России - в 11 раз; торговый оборот увеличился в 7 раз и в 2024 году составил около 60 млрд долларов.

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Интеграция роста: Союзное государство - залог мира и процветания

В нынешнем году высокая динамика сохраняется. ВВП Беларуси в январе-феврале 2025 года вырос на более чем на 3 % (3,1%).

Объем промышленного производства в январе-феврале в сопоставимых ценах составил 102 % к аналогичному периоду прошлого года.

За январь 2025 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила более 7 % процентов (7,2%), рентабельность продаж - 6 %.

Уверенность населения в экономике высокая. Ключевым индикатором выступает рост розничного товарооборота - 110 % в январе-феврале 2025 года

(14,3 млрд белорусских рублей или 110 % к уровню января-февраля 2024 года).

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе 2025 года составили почти 114 % (113,8 %) к уровню января 2024 года.

Благодаря успешности Союзного государства имеет место сокращение долговой нагрузки на экономику Беларуси.

Так, валовой внешний долг за 2024 год сократился на более чем 1,5 млрд долларов (1,6 млрд долларов).

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Высокая динамика - уверенность населения Беларуси в росте экономики

В то время как Союзное государство развивается, Европа страдает от нестабильности мировой экономики и введенных ею же санкций.

Так, технологический конгломерат Siemens заявил о сокращении 6 тыс. работников, половина из них - в Германии.

Автопроизводитель Audi намерен к 2029 году сократить 7,5 тыс. работников в Германии.

А концерн Volkswagen за ближайшие пять лет в целом 35 тыс. работников. Поставщики автокомпонентов - еще несколько тысяч.

Это так называемые ответные меры корпораций на снижение затрат в ответ на слабый спрос и падение рентабельности.

Издание Bloomberg пишет, что сейчас многие мелкие и средние предприятия в Европе на фоне потерь заказов в гражданском автомобилестроении крайне заинтересованы получить контракты у европейских оборонных корпораций. Они хотят приобщиться к сотням миллиардам евро, которые европейские правительства выделяют на оборону.

Экономика войны - угроза банкротства толкает компании в оборонный сектор

Германия для увеличения оборонных расходов ослабила требования к лимитам государственного долга. Европейский союз в 2025 году в целом планирует выделить 800 млрд евро на военные цели. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить расходы на оборону до 3,5 % от ВВП.