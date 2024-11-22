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Почти 16 млн туристов принял Египет в 2024 году

Рекордное число туристов принял Египет в 2024 году. Это почти 16 миллионов человек.

В стране ведется активная работа по расширению гостиничной инфраструктуры и привлечению инвестиций в туризм.

Так, Министерство финансов и Центральный банк Египта запустили программу, которая предполагает создание 40 тыс. новых номеров, поддержку компаний и завершение незаконченных проектов.

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