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Почти 16 млн туристов принял Египет в 2024 году
Рекордное число туристов принял Египет в 2024 году. Это почти 16 миллионов человек.
В стране ведется активная работа по расширению гостиничной инфраструктуры и привлечению инвестиций в туризм.
Так, Министерство финансов и Центральный банк Египта запустили программу, которая предполагает создание 40 тыс. новых номеров, поддержку компаний и завершение незаконченных проектов.
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