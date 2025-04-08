Почти 70 тыс. гектаров. Сельхозпредприятия Минской области завершили сев яровых зерновых культур

Важный этап аграрного цикла - сельхозпредприятия Минской области завершили сев яровых зерновых культур, а это почти 70 тыс. гектаров. Одновременно ведется подготовка к севу сахарной свеклы и кукурузы.

Работают аграрии и в таком стратегическом направлении, как выращивание кормовых трав. Так, в хозяйстве "Племзавод Красная Звезда" Клецкого района под многолетние травы задействуют в том числе и земли после мелиорации. Такие почвы приносят аграриям больше отдачи. А для такой культуры, к примеру, как люцерна вносятся органические и минеральные удобрения.

Иван Бусько, главный агроном КСУП "Племзавод Красная Звезда":

"Эта трава закладывается на пять лет, поэтому чтобы она не выпадала, нужно сделать хорошую запитку. Вносим органику - 80 тонн на гектар, калийные удобрения - 120 тонн на гектар".

"Племзавод Красная Звезда" развивает и животноводство. Здесь стал работать новый профилакторий для телят. Кроме того в хозяйстве возводят молочно-товарный комплекс, который сможет принять 800 коров. А это дополнительный потенциал предприятия.

Артем Рудко, директор КСУП "Племзавод Красная Звезда":

"Мы 800 голов сможем разместить в комфортных условиях с использованием более современного доильного оборудования. На данный момент мы вышли на 19 литров удоя на одну голову, ежедневно сдаем 33 тонн молока сортом экстра. С учетом нового комплекса запланирована закупка нетелей, будет высокое производство и, соответственно, получение прибыли".