Почти 85 % расчетов между странами - участницами СНГ осуществляется в национальных валютах

Около 85 % взаиморасчетов по торговым операциям между государствами - участниками СНГ осуществляется в национальных валютах. Об этом рассказал постоянный представитель России при Содружестве Андрей Грозов. Отметив, что в целом СНГ развивается стабильно и поступательно.

Показатели экономического развития объединения говорят сами за себя (рост ВВП за январь-ноябрь 2024 года составил 4,7 %). Взаимный товарооборот в рамках Содружества за 2024 год вырос на 11 % и достиг почти 84 млрд долларов США.