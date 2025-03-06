3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Почти 85 % расчетов между странами - участницами СНГ осуществляется в национальных валютах
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процент_инвато2025-03-07T08:10:32.000000Z00
Около 85 % взаиморасчетов по торговым операциям между государствами - участниками СНГ осуществляется в национальных валютах. Об этом рассказал постоянный представитель России при Содружестве Андрей Грозов. Отметив, что в целом СНГ развивается стабильно и поступательно.
Показатели экономического развития объединения говорят сами за себя (рост ВВП за январь-ноябрь 2024 года составил 4,7 %). Взаимный товарооборот в рамках Содружества за 2024 год вырос на 11 % и достиг почти 84 млрд долларов США.