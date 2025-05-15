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"Почти никогда не приносит убытков" - глава Нацбанка разъяснил, куда выгоднее вкладывать деньги
Куда выгоднее вкладывать деньги, рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко во время визита площадки ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ", сообщает БЕЛТА.
Вклады в драгоценных металлах всегда считались защитным активом, отметил Роман Головченко. "Немного нетипичная ситуация в последние годы сложилась, связанная с резким ростом стоимости золота, вложение в которое обеспечило для инвесторов гораздо большую доходность, чем вложение в другие инструменты. Но если брать более длинный период, то, конечно, заработок на вложениях в драгоценные металлы и камни может и не такой большой, как от других инструментов, например, акций, облигаций, ценных бумаг, депозитов, но тем не менее он стабильный и практически никогда не приносит убытков", - объяснил он.
Поэтому глава Нацбанка дал общую рекомендацию - какую-то часть своих средств держать в так называемых защитных активах. "Происходящие в мире события связаны с турбулентностью, с геополитической, торговой и экономической неопределенностью. Этим, наверное, и обосновывается интерес к такого рода инвестициям", - отметил он.
Вместе с Романом Головченко производство ювелирных изделий и мерных слитков посетили министр финансов Юрий Селиверстов, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович. Гостей ознакомили с кропотливым процессом превращения алмазов в бриллианты.