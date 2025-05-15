"Почти никогда не приносит убытков" - глава Нацбанка разъяснил, куда выгоднее вкладывать деньги

Вклады в драгоценных металлах всегда считались защитным активом, отметил Роман Головченко. "Немного нетипичная ситуация в последние годы сложилась, связанная с резким ростом стоимости золота, вложение в которое обеспечило для инвесторов гораздо большую доходность, чем вложение в другие инструменты. Но если брать более длинный период, то, конечно, заработок на вложениях в драгоценные металлы и камни может и не такой большой, как от других инструментов, например, акций, облигаций, ценных бумаг, депозитов, но тем не менее он стабильный и практически никогда не приносит убытков", - объяснил он.