Лесной фонд как на ладони. Система ЕГАИС обеспечивает полный учет и контроль древесины в Беларуси

Лесной фонд Беларуси составляет почти 10 млн гектаров. Полный учет и контроль древесины в стране обеспечивает система ЕГАИС.



Помощниками стали смартфоны, планшеты, системы видеонаблюдения, которые покрывают 100 % леса. Цифровизация отрасли продолжается, разрабатывают платформу, которая объединит все программы в лесном хозяйстве.



Одна из анонсированных новинок - стереосканер, устройство ускорит процесс учета заготовленной древесины.