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Лесной фонд как на ладони. Система ЕГАИС обеспечивает полный учет и контроль древесины в Беларуси

Лесной фонд Беларуси составляет почти 10 млн гектаров. Полный учет и контроль древесины в стране обеспечивает система ЕГАИС.

Помощниками стали смартфоны, планшеты, системы видеонаблюдения, которые покрывают 100 % леса. Цифровизация отрасли продолжается, разрабатывают платформу, которая объединит все программы в лесном хозяйстве.

Одна из анонсированных новинок - стереосканер, устройство ускорит процесс учета заготовленной древесины.

Стереосканер ускорит процесс учета заготовленной древесины

Так, например, чтобы замерить 30 метров кубических, специалист тратит в среднем полчаса. Благодаря новой разработке на такую работу уйдет от силы 5 минут. Вскоре ее внедрят во все лесхозы страны.

древесинаБеларусьэкология