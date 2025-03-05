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Лесной фонд как на ладони. Система ЕГАИС обеспечивает полный учет и контроль древесины в Беларуси
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2.42025-03-17T06:39:11.000000Z00
Лесной фонд Беларуси составляет почти 10 млн гектаров. Полный учет и контроль древесины в стране обеспечивает система ЕГАИС.
Помощниками стали смартфоны, планшеты, системы видеонаблюдения, которые покрывают 100 % леса. Цифровизация отрасли продолжается, разрабатывают платформу, которая объединит все программы в лесном хозяйстве.
Одна из анонсированных новинок - стереосканер, устройство ускорит процесс учета заготовленной древесины.
Стереосканер ускорит процесс учета заготовленной древесины
Так, например, чтобы замерить 30 метров кубических, специалист тратит в среднем полчаса. Благодаря новой разработке на такую работу уйдет от силы 5 минут. Вскоре ее внедрят во все лесхозы страны.