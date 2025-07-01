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Полезное партнерство. Делегация Ливии побывала на Минском тракторном заводе

Создание совместного белорусско-ливийского предприятия и поставки техники. Делегация Ливии побывала на Минском тракторном заводе.

Высоких гостей познакомили с модельным рядом выпускаемой техники "Беларус", а также других машиностроительных предприятий страны. Мы наглядно показываем, что может дать наше тесное сотрудничество.

 Отношения Беларуси с ливийской страной только на начальном этапе своего развития. Но плоды работы уже имеются.

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Осама Хамад, председатель правительства национальной стабильности Ливии:

"Хочу отметить, что мы рады посетить Беларусь. Хотим поблагодарить белорусскую сторону за гостеприимство. Ранее мы достигли уже договоренностей в части поставок различного рода техники. Спрос большой на белорусскую продукцию, в частности, на тракторы, на технику по пожаротушению. И сегодня мы приехали, чтобы вживую посмотреть на производимую продукцию. Потребности Ливии растут. Мы убедились в качестве белорусской продукции и уверены, что для нее будет дан зеленый свет для доступа на ливийский рынок".

Правительственная делегация Ливии знакомится не только с потенциалом наших предприятий. В насыщенном графике гостей и посещение медицинских и образовательных учреждений.

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