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Полезное партнерство. Делегация Ливии побывала на Минском тракторном заводе
Создание совместного белорусско-ливийского предприятия и поставки техники. Делегация Ливии побывала на Минском тракторном заводе.
Высоких гостей познакомили с модельным рядом выпускаемой техники "Беларус", а также других машиностроительных предприятий страны. Мы наглядно показываем, что может дать наше тесное сотрудничество.
Отношения Беларуси с ливийской страной только на начальном этапе своего развития. Но плоды работы уже имеются.
Осама Хамад, председатель правительства национальной стабильности Ливии:
"Хочу отметить, что мы рады посетить Беларусь. Хотим поблагодарить белорусскую сторону за гостеприимство. Ранее мы достигли уже договоренностей в части поставок различного рода техники. Спрос большой на белорусскую продукцию, в частности, на тракторы, на технику по пожаротушению. И сегодня мы приехали, чтобы вживую посмотреть на производимую продукцию. Потребности Ливии растут. Мы убедились в качестве белорусской продукции и уверены, что для нее будет дан зеленый свет для доступа на ливийский рынок".
Правительственная делегация Ливии знакомится не только с потенциалом наших предприятий. В насыщенном графике гостей и посещение медицинских и образовательных учреждений.