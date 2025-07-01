Полезное партнерство. Делегация Ливии побывала на Минском тракторном заводе

Высоких гостей познакомили с модельным рядом выпускаемой техники "Беларус", а также других машиностроительных предприятий страны. Мы наглядно показываем, что может дать наше тесное сотрудничество. Отношения Беларуси с ливийской страной только на начальном этапе своего развития. Но плоды работы уже имеются.

"Хочу отметить, что мы рады посетить Беларусь. Хотим поблагодарить белорусскую сторону за гостеприимство. Ранее мы достигли уже договоренностей в части поставок различного рода техники. Спрос большой на белорусскую продукцию, в частности, на тракторы, на технику по пожаротушению. И сегодня мы приехали, чтобы вживую посмотреть на производимую продукцию. Потребности Ливии растут. Мы убедились в качестве белорусской продукции и уверены, что для нее будет дан зеленый свет для доступа на ливийский рынок".