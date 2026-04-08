"Политическая воля лидеров цементирует наши отношения" - почему Беларусь и Оман интересны друг другу

Фото: БЕЛТА

Беларусь рассматривает Оман как стратегически важного и долгосрочного партнера благодаря политической и экономической стабильности, а также взаимодополняемости экономик двух стран. Об этом говорил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и по совместительству в Омане Евгений Соболевский в "Актуальном интервью".

"У нас с Оманом общие взгляды на мир. Мы придерживаемся единых позиций на международных площадках и поддерживаем друг друга. Мы смотрим на Оман как на очень стабильный регион. Для нас это перспективная экономика, политическая стабильность, экономическая стабильность, инвестиционная привлекательность. Поэтому мы идем сюда, это наш прагматичный шаг, и мы здесь надолго", - обозначил посол.

По его словам, главным фактором сближения стала взаимодополняемость экономик. "Этим объясняется интерес сторон друг к другу. Если посмотреть на возможности Омана, видим портовую инфраструктуру, выгодное географическое положение, роль регионального хаба. И на это можно наложить наши белорусские компетенции в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре. В итоге мы, как магниты, притягиваемся друг к другу, и другого выхода в нынешней ситуации у нас нет, кроме как дружить", - подчеркнул Евгений Соболевский.

Более того, политическая воля глав государств цементирует наши отношения и придает импульс всей вертикали контактов от институциональных органов до деловых кругов. Евгений Соболевский

"Также еще нам выгоден Оман с той точки зрения того, что у него заключен ряд торгово-экономических соглашений о зонах свободной торговли. Зайдя в Оман, мы получим доступ к рынкам не только Ближнего Востока, но и Африки, Азии, - рассказал посол. - А спектр интересов Омана у нас достаточно велик. Здесь могут быть задействованы наши компетенции не только в промышленности, беспилотной технике, но и в IT-технологиях".