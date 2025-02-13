Получить белорусский продукт - Головченко поставил задачи перед отечественными селекционерами

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко при посещении ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Кировского района рассказал о задачах белорусской селекции в контексте выполнения поручения и решения правительства о реализации стратегии развития тепличного овощеводства Беларуси на 2023-2027 год, сообщает БЕЛТА.

"Эффективность производства зависит от урожайности, потому что маржинальность продукции не такая высокая на производстве из-за больших затрат, несмотря на экономическую помощь, - отметил Роман Головченко. - Маржинальность достаточно чувствительна к изменению себестоимости: чуть падает урожайность - соответственно, уже начинаются экономические проблемы. Поэтому очень важно строго выдерживать технологию и четко соблюдать все регламенты для того, чтобы урожайность была высокая".

По словам премьер-министра, для выращивания плодоовощной продукции идет отработка необходимых отечественных решений по каждому из направлений, в том числе семенам и удобрениям. "У нас есть и производители минерально-ватного субстрата, работаем по удобрениям и семенам. Я поручал на базе "ДорОРСа" провести испытания семян белорусской селекции, и уже есть неплохой отчет об эксперименте по их выращиванию. Очень устойчивая культура оказалась к вредителям и заболеваниям, более устойчивая, чем голландский гибрид. Но пока наш гибрид короткоплодный, а в среднеплодном больше выход товарной продукции. Сейчас поставлена задача перед учеными вывести среднеплодный гибрид белорусской селекции".