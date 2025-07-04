Полярные воздушные массы принесли рекордные холода в Южную Америку

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Рекордные холода, вызванные принесенными в регион полярными воздушными массами, обрушились на Южную Америку. Об этом сообщает издание Le Monde.

В то время, когда во многих частях Западной Европы установилась аномально жаркая погода, в Южной Америке, в частности в Аргентине, Чили и Уругвае, наблюдаются необычно низкие для этого времени года температуры. Рекордные холода уже стали причиной гибели по меньшей мере 15 человек.

Как отметили во Всемирной метеорологической организации, на 30 июня 2025 года Чили и Аргентина вошли в число самых холодных мест на планете, за исключением полярных регионов.

В аргентинской столице 2 июля столбики термометров опустились до минус 1,9 градусов, что стало самым низким показателем с 1991 года. В прибрежном городе Мирамар впервые за 34 года обрушился снег.

В чилийском городе Чильян температура достигла минус 9,3 градусов. Снег обрушился даже на пустыню Атакама, известную как самое сухое место на Земле. В столице Уругвая 30 июня температура упала до минус 5,8 градусов, что стало рекордом с 1967 года.

В связи с аномально низкими температурами в странах растут опасения по поводу более широких социальных и экономических последствий. Фермеры сообщают о повреждении урожая из-за заморозков, что губительно для фруктов и озимых культур. Кроме того, снегопады в ряде городов нарушили работу транспорта и школ.