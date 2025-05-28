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Посевная кампания в Беларуси подходит к завершению
В Беларуси посевная кампания близится к завершению: осталось досеять лишь теплолюбивые культуры - гречиху, просо и кукурузу, которая в этом году заняла рекордные 1,2 млн га.
Аграрии страны нацелены на получение порядка 11 млн т зерна вместе с рапсом. В планах также сбор не менее 1 млн т картофеля и свыше 300 тыс. т овощей. Уже начат пересев свеклы, льна и кукурузы.
Особое внимание уделяется сохранению зерновой группы: площадь кукурузы на зерно увеличена на 94 тыс. га, что компенсирует снижение площадей колосовых культур. Акцент сделан и на работе по подкормке азотными удобрениями, защите посевов от болезней.