Посевная кампания в Беларуси подходит к завершению

В Беларуси посевная кампания близится к завершению: осталось досеять лишь теплолюбивые культуры - гречиху, просо и кукурузу, которая в этом году заняла рекордные 1,2 млн га.

Аграрии страны нацелены на получение порядка 11 млн т зерна вместе с рапсом. В планах также сбор не менее 1 млн т картофеля и свыше 300 тыс. т овощей. Уже начат пересев свеклы, льна и кукурузы.