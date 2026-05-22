Посол Беларуси: В Туркменистане востребована белорусская продукция

Белорусским и туркменским производителям есть что предложить друг другу. Станислав Чепурной, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане, отметил, что у двух стран устойчивые торгово-экономические связи и экономики во многом взаимодополняемые. Это обеспечивает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.

"В Туркменистане востребована белорусская продукция, в частности молочные товары, фармацевтические товары, продукция деревообработки, - констатировал Станислав Чепурной. - Могу отметить, что при этом в последние годы у нас растет объем поставок из Туркменистана в Беларусь. И мы это отмечаем с положительной стороны, потому что очевидно, что взаимная торговля - это, как говорится, улица с двусторонним движением. И встречные товаропотоки конечно же, упрощают и логистику, и оптимизируют взаиморасчеты".