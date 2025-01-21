Посол Китая в Беларуси: Сумма инвестиций в "Великий камень" составила почти 1,5 млрд долларов

Сумма инвестиций в "Великий камень" составила почти 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил посол Китая в нашей стране.

В 2024 году в китайско-белорусский проект включились 28 новых компаний. Это, кстати, пока рекордное число. Всего же в индустриальном парке зарегистрировано 142 резидента.