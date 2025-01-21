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Посол Китая в Беларуси: Сумма инвестиций в "Великий камень" составила почти 1,5 млрд долларов

Сумма инвестиций в "Великий камень" составила почти 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил посол Китая в нашей стране.

В 2024 году в китайско-белорусский проект включились 28 новых компаний. Это, кстати, пока рекордное число. Всего же в индустриальном парке зарегистрировано 142 резидента.

Активно развиваются новые направления - начинают проявляться результаты в таких сферах, как традиционная китайская медицина и технологические инновации. А вообще финансируемые Китаем предприятия в "Великом камне" в основном занимаются технологическими исследованиями и разработками, также машиностроением и логистикой.

инвестиции