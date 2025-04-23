Посол рассказал, что Беларусь может предложить экономике Эфиопии

Какие перспективы в Эфиопии открываются для Беларуси, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении и Эфиопии по совместительству Павел Взяткин в "Актуальном интервью".

В 2024 году Республика Беларусь и Эфиопия отпраздновали 30-летие со дня установления дипломатических отношений. И на полях саммита БРИКС в Казани лидеры двух стран встретились и наметили ключевые направления и сферы сотрудничества, напомнил посол.

Павел Взяткин:

"В экономике Эфиопии есть большой запрос на развитие сельского хозяйства, промышленности, горнодобывающего сектора, технологий IT-сектора. Мы можем предложить это эфиопским партнерам".

Но для сотрудничества со страной нужно учитывать, что любой рынок, не только в африканском регионе, имеет свою специфику. "Здесь нет универсальных рецептов, здесь нет какого-то однозначного подхода. Но в целом можно сказать, что важно сопровождать свои идеи, свои предложения дальнейшей практической работой. Просто направление предложений, писем уже не работает", - заметил дипломат.

Павел Взяткин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b57d721a-afce-4616-8fc3-2383c47a7335/conversions/5de1c209-126d-4406-bfda-1fed459d29be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b57d721a-afce-4616-8fc3-2383c47a7335/conversions/5de1c209-126d-4406-bfda-1fed459d29be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b57d721a-afce-4616-8fc3-2383c47a7335/conversions/5de1c209-126d-4406-bfda-1fed459d29be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b57d721a-afce-4616-8fc3-2383c47a7335/conversions/5de1c209-126d-4406-bfda-1fed459d29be-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом деле большую роль играет Министерство иностранных дел, посольство, задачей которых является формирование благоприятной политической среды, конъюнктуры, в которой нет препятствий, нет противоречий на политическом уровне. И как отметил Павел Взяткин, между двумя странами отсутствуют противоречия. Наблюдаются схожие позиции по многим вопросам международной повестки.

"И Беларусь, и Эфиопия очень ревностно относятся к вопросам суверенитета. Это то, что объединяет, сближает и создает необходимую основу для движения вперед. В Эфиопии знают и уважают нашего Президента, поддерживают курс нашей страны, - подчеркнул он. - Все это формирует всю ту благоприятную среду, которую крайне важно использовать в практическом сотрудничестве".