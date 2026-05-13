Посол рассказал о роли личных контактов в отношениях между Беларусью и Вьетнамом

Беларусь и Вьетнам активно развивают торгово-экономические связи, опираясь на взаимодополняемость экономик и политическую волю руководства двух стран. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков в "Актуальном интервью".

"Опыт моей работы в этом регионе свидетельствует о том, что без личного контакта, без вовлечения друг друга в процессы, к сожалению, добиться результата весьма и весьма сложно. Поэтому упрощение взаимных контактов, чему способствует не только прямой рейс, но и безвизовый режим между нашими странами, интенсифицирует торгово-экономические, межкультурные связи и, конечно же, способствует развитию туризма", - отметил посол.

По его словам, стороны постоянно ищут новые совместные проекты. "Мы постоянно находимся в поиске новых проектов, которые мы могли бы реализовать вместе. И таких проектов достаточно. Но нужно отметить, что скорость их реализации оставляет желать лучшего, ведь она зависит не только от желания одной стороны, но и от готовности другой", - рассказал дипломат.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что мы готовы двигаться с такой скоростью, с которой готовы двигаться наши партнеры. Это относится и к Вьетнаму. Владимир Боровиков

Среди наиболее значимых проектов - строительство молочного комбината и сборка белорусской техники. "Например, в ближайшее время предполагаем завершить работу над началом строительства молочного комбината. Долгий проект, но у меня есть четкое понимание того, что начало будет положено в самое ближайшее время, что позволит производить наши белорусские сырки, творог во Вьетнаме из белорусского сырья. Есть проект и по сборке белорусских тракторов во Вьетнаме. Там тоже двигаемся постепенно в нужном направлении", - сообщил посол.

Владимир Боровиков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a37ada-1d4b-4c5d-bfbc-40f7d918d0fd/conversions/b9122356-7c9c-433c-8ee7-68b04f8667d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a37ada-1d4b-4c5d-bfbc-40f7d918d0fd/conversions/b9122356-7c9c-433c-8ee7-68b04f8667d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a37ada-1d4b-4c5d-bfbc-40f7d918d0fd/conversions/b9122356-7c9c-433c-8ee7-68b04f8667d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a37ada-1d4b-4c5d-bfbc-40f7d918d0fd/conversions/b9122356-7c9c-433c-8ee7-68b04f8667d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уже успешно работает совместное предприятие по сборке автомобилей МАЗ, а в текущем году планируется запуск проекта МТЗ. "Что касается проекта МТЗ, мы стремимся, чтобы в этом году ему было положено начало. К этому есть все предпосылки. В ближайшее время во Вьетнам планируется поставка машинокомплектов, будет произведена опытная сборка. Самое важное в данном контексте - это локализация. И именно на этапе промышленной сборки можно посмотреть, как эта техника и ее стоимость могла бы быть минимизирована", - рассказал Владимир Боровиков.

Кроме того, в 2025 году Беларусь успешно прошла все необходимые процедуры для поставок говядины на вьетнамский рынок. "У нас есть еще ряд проектов, которые мы обсуждаем и к реализации которых мы стремимся. Мы пытаемся находить новые ниши и закрепляться там. Последний тренд - это белорусская говядина. В 2025 году мы прошли все необходимые формальности по допуску белорусской говядины на вьетнамский рынок. В этом году мы уже начали поставки белорусского высококачественного продукта на рынок Вьетнама", - подытожил посол.