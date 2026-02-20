Потребление электроэнергии - электрозарядных станций через 5 лет станет на 16 тыс. больше

Беларусь и Россия до конца года подпишут рамочное соглашение о строительстве 3-го энергоблока Белорусской АЭС. Станция уже выработала около 17 млрд киловатт-часов электроэнергии, а доля атомной энергии в структуре потребления электричества в стране достигла 40 %.

Кроме того, атомная станция дает и синергетический эффект не только для энергетиков, но и для смежных отраслей, при этом растет и нагрузка на сети. Планово заняться их модернизацией правительству поручил Президент Беларуси. Объемы уже подсчитаны.

Существенный рост потребления электроэнергии обеспечили те, кто перевел отопление и подогрев воды в своих домах на электричество. Зарядка электротранспорта выросла почти в 2,5 раза. Такой сегмент АПК, как теплицы с досветкой, увеличили потребление на 17 %.

Спрос на киловатты будет расти. Электричество постепенно отвоевывает позиции у газа. Объем его потребления сократился на 4,5 % за прошлый год. Об этом говорили на итоговой коллегии ведомства.

Не отказываемся и от местных видов топлива. Модернизируем торфяную промышленность. Есть спрос и на внутреннем, и на внешнем рынках. Торф - это не только топливо. Из него получаем и пищевую добавку для животноводства, и органоминеральные удобрения для плодородия земель. Интерес уже есть и на экспортных рынках. Но возвращаясь к нашему спросу на электроэнергию, решение о строительстве 3-го энергоблока БелАЭС принято. До конца 2026 года Беларусь и Россия подпишут и соглашение.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"В настоящий момент между Министерством энергетики и госкорпорацией "Росатом" создана межведомственная рабочая группа по формированию рамочного соглашения о строительстве третьего блока на площадке Белорусской атомной электростанции. Сейчас ведется работа по подготовке этого рамочного соглашения. Мы предусматриваем такие технические параметры этого блока, как полная копия тех блоков, которые установлены на Белорусской атомной электростанции. Это значит, что мощность этого блока будет составлять 1,2 тыс. мегаватт. Параметры блока будут в значительной степени определяться тем, как будет развиваться энергетический сектор в Республике Беларусь, как будет развиваться промышленность, какие темпы потребления электрической энергии будут сопровождаться. Абсолютно убежден, что в ближайшее время мы выйдем на определенные договоренности по рамочному этому соглашению, которое будет подписано на высоком уровне".

Обсуждаем и вторую станцию. Перспективная площадка для нее - Могилевская область. А действующая АЭС уже выработала 17 млрд киловатт-часов электроэнергии. На совещании, где Совмин отчитывался о работе за прошлый год, Президент поручил правительству планово заняться модернизацией, чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как нынешней зимой в Минске, не повторилась. Электросетевая инфраструктура выдерживала бы запрос от частных домов на электроотопление. Модернизация идет постепенно. За 5 лет обновили более 12,5 тыс. км электросетей. В итоге более 1,6 тыс. населенных пунктов получают тепло и горячую воду через киловатты.

"В конце прошлого года была принята государственная программа "Устойчивая энергетика и энергоэффективность", которой предусмотрен полуторакратный рост объемов реконструкции электросетевой инфраструктуры. На следующую пятилетку мы рассчитываем реконструировать порядка 18,5 тыс. км электрических сетей. Все это направлено на то, чтобы удовлетворить потребности населения и реального сектора в востребованной электрической энергии. Конечно, мы не забываем и про тепловые сети. Во время реконструкции производится замена старых труб на современные, предварительно изолированные трубы, которые обладают лучшими показателями по энергоэффективности. Это позволяет постепенно повышать эффективность транспортировки тепловой энергии. В результате реконструкций, которые были проведены в прошлом году, потери тепловой энергии в тепловой сети снизились до 6,76 %", - отметил Денис Мороз.

Где еще высокие нагрузки, так это на зарядных станциях, при том что электромобили заряжают еще и от бытовой сети. Энергетики оценивают их потребление в целом не менее чем 200 млн киловатт-часов.