Премьер Беларуси с официальным визитом в Уганде - какие проекты главные для Минска и Кампалы?

Беларусь рассматривает Уганду как одного из приоритетных партнеров в Восточной Африке. Сегодня мы открыли в Кампале офис почетного консула и подписали пакет совместных документов.

С официальным визитом в Уганде находится делегация нашего правительства. О чем говорили на встрече с Президентом и какие проекты мы определили главными для Минска и Кампалы?

Уганда лежит точно на экваторе. Здесь тепло и влажно. Температурные колебания невелики - от плюс 25 до 35 градусов. Роль моря с успехом играет озеро Виктория, на берегах которого расположена столица Кампала.

Беларусь готова вести диалог на равных

Уганда - страна, которая прошла непростой путь. От западной колонии, когда богатые недра полезными ископаемыми работали на экономику других стран, до гражданских войн за власть и нынешнего постепенного восстановления. Рост за счет обрабатывающей промышленности и строительства. Планируется, что в 2025 году Уганда начнет добывать и экспортировать нефть, почти через 20 лет после открытия ее запасов.

Ныне время Африки - не раз говорил белорусский Президент, и мы готовы работать на равных, на благо народов двух стран.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Сегодня в Уганде большая делегация, которую возглавляют премьер-министры нашей страны. Мы здесь для того, чтобы посмотреть, как можем быть полезны друг другу. Задачи, которые ставит и Президент, и руководитель правительства нашей страны, безусловно, будут выполнены. Задачи эти всем хорошо известны. Мы сотрудничаем с теми странами, с которыми входим в группу многополярного мира".

Беларусь готова участвовать в плане модернизации экономики Уганды

Здесь принята программа развития до 2040-го. Премьер-министр Беларуси на встрече с президентом Уганды назвал ее планом реалистичным и прогрессивным.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Мы были бы очень рады возможности участвовать в социально-экономическом развитии Уганды. Господин Президент, наши страны очень похожи, имеют практически одинаковый размер территории. Но в Уганде в четыре раза больше населения. В Уганде около 40 млн, у нас - около 10 млн. Наш валовой внутренний продукт составляет 75 млд долларов, и наш экспорт составляет 45 млрд долларов. Из них 9 млрд - это продовольствие. В Уганде прекрасные условия для сельского хозяйства. Прекрасный климат и плодородная почва".

Беларусь готова делиться своими технологиями в АПК

Тем более удачный опыт работы на Африканском континенте у нас есть. В Зимбабве. Подписана программа индустриализации сельского хозяйства. Это и поставки техники, и передача опыта выращивания культур, и переработка. Таким путем предлагаем идти вместе с нами и Уганде.

Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:

"Мы изучали рынок. У них на сегодняшний день 80 % трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве. И мы видим, что как минимум в два раза до 2030 года мы можем увеличить производство их культур, как зерновых, так и кукурузы в два раза. А это все-таки результат".

Факт Беларусь может закупать какао-бобы для кондитерской отрасли

Есть что нам предложить. Например, кофе и какао-бобы.

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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Мы - большой импортер какао-бобов, потому что имеем развитую кондитерскую промышленность и производство шоколада".

Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды:

"У нас есть какао-бобы, у нас есть сахар. Мы можем сотрудничать".

Факт Уганде интересна белорусская сельхозтехника

Президент Уганды был в Беларуси с визитом 25 лет назад. Подтвержденный тогда курс на взаимодействие мы сегодня готовы наполнять совместными проектами.

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Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды:

"Я лично посещал Минск и встречался с его превосходительством Александром Лукашенко. Он принимал меня очень тепло. Беларусь является большим производителем целого ряда сельхозпродукции. Они действительно производят много, но совместными усилиями мы можем производить больше. В Беларуси очень хорошие тракторы. Мы обсудили возможности организации производства белорусских тракторов здесь".

Беларусь и Уганда - это страны - партнеры БРИКС

Диалог строить легче, если взгляды совпадают и по глобальной международной повестке. Обе страны - партнеры БРИКС.

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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко всегда говорит, что история человечества началась в Африке и от Африки зависит будущее человечества. Это уникальный континент, который обладает огромными ресурсами и потенциалом. А Уганда - это жемчужина Африки. Африка освободилась от оков колониализма, но страны Запада не избавились от колониальной психологии. Я уверен, что страны Запада по-прежнему видят Африку как источник ресурсов для их экономик и рынок сбыта для их товаров. Мы же в Беларуси исповедуем другой подход. Мы приходим к вам как партнеры и как друзья и готовы поделиться всем, что у нас есть".

Премьер-министр отметил, что очень важно создать крепкий и работоспособный совместный межправительственный комитет для обсуждения и сопровождения совместных проектов в экономической сфере.

Уганда активно занимается цифровизацией страны

Уганда среди своих приоритетов определила продовольственную безопасность, транспортную инфраструктуру, нефтегазовый комплекс и человеческий капитал. Особое внимание уделяется искусственному интеллекту.

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси:

"Опыт Республики Беларусь действительно может быть здесь с точки зрения развития инфраструктуры, предоставления услуг электросвязи. Белорусский спутник связи "Белинтерсат" имеет очень хорошее покрытие на территории Африки, в частности Уганды. С другой стороны, мы можем оказывать услуги и консультирования, и проектирования сетей связи".

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По итогам переговоров подписан пакет совместных документов

Президент Уганды - за обучение в наших вузах будущих IT-специалистов. Сотрудничество в образовании мы скрепили подписями. Также в пакете совместных документов сознание комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, будем работать вместе в энергетике и военно-технической сфере. Отменяем визы для тех, у кого служебные и диппаспорта. Это тоже важный шаг для развития диалога, как и открытие офиса почетного консула Беларуси в Кампале.

Факт В Кампале открыт офис почетного консула Беларуси

Мы пригласили партнеров из Уганды в Беларусь