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Премьер Беларуси с официальным визитом в Уганде - какие проекты главные для Минска и Кампалы?
Беларусь рассматривает Уганду как одного из приоритетных партнеров в Восточной Африке. Сегодня мы открыли в Кампале офис почетного консула и подписали пакет совместных документов.
С официальным визитом в Уганде находится делегация нашего правительства. О чем говорили на встрече с Президентом и какие проекты мы определили главными для Минска и Кампалы?
Уганда лежит точно на экваторе. Здесь тепло и влажно. Температурные колебания невелики - от плюс 25 до 35 градусов. Роль моря с успехом играет озеро Виктория, на берегах которого расположена столица Кампала.
Беларусь готова вести диалог на равных
Уганда - страна, которая прошла непростой путь. От западной колонии, когда богатые недра полезными ископаемыми работали на экономику других стран, до гражданских войн за власть и нынешнего постепенного восстановления. Рост за счет обрабатывающей промышленности и строительства. Планируется, что в 2025 году Уганда начнет добывать и экспортировать нефть, почти через 20 лет после открытия ее запасов.
Ныне время Африки - не раз говорил белорусский Президент, и мы готовы работать на равных, на благо народов двух стран.
Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:
"Сегодня в Уганде большая делегация, которую возглавляют премьер-министры нашей страны. Мы здесь для того, чтобы посмотреть, как можем быть полезны друг другу. Задачи, которые ставит и Президент, и руководитель правительства нашей страны, безусловно, будут выполнены. Задачи эти всем хорошо известны. Мы сотрудничаем с теми странами, с которыми входим в группу многополярного мира".
Беларусь готова участвовать в плане модернизации экономики Уганды
Здесь принята программа развития до 2040-го. Премьер-министр Беларуси на встрече с президентом Уганды назвал ее планом реалистичным и прогрессивным.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Мы были бы очень рады возможности участвовать в социально-экономическом развитии Уганды. Господин Президент, наши страны очень похожи, имеют практически одинаковый размер территории. Но в Уганде в четыре раза больше населения. В Уганде около 40 млн, у нас - около 10 млн. Наш валовой внутренний продукт составляет 75 млд долларов, и наш экспорт составляет 45 млрд долларов. Из них 9 млрд - это продовольствие. В Уганде прекрасные условия для сельского хозяйства. Прекрасный климат и плодородная почва".
Беларусь готова делиться своими технологиями в АПК
Тем более удачный опыт работы на Африканском континенте у нас есть. В Зимбабве. Подписана программа индустриализации сельского хозяйства. Это и поставки техники, и передача опыта выращивания культур, и переработка. Таким путем предлагаем идти вместе с нами и Уганде.
Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:
"Мы изучали рынок. У них на сегодняшний день 80 % трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве. И мы видим, что как минимум в два раза до 2030 года мы можем увеличить производство их культур, как зерновых, так и кукурузы в два раза. А это все-таки результат".
Факт
Беларусь может закупать какао-бобы для кондитерской отрасли
Есть что нам предложить. Например, кофе и какао-бобы.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Мы - большой импортер какао-бобов, потому что имеем развитую кондитерскую промышленность и производство шоколада".
Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды:
"У нас есть какао-бобы, у нас есть сахар. Мы можем сотрудничать".
Факт
Уганде интересна белорусская сельхозтехника
Президент Уганды был в Беларуси с визитом 25 лет назад. Подтвержденный тогда курс на взаимодействие мы сегодня готовы наполнять совместными проектами.
Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды:
"Я лично посещал Минск и встречался с его превосходительством Александром Лукашенко. Он принимал меня очень тепло. Беларусь является большим производителем целого ряда сельхозпродукции. Они действительно производят много, но совместными усилиями мы можем производить больше. В Беларуси очень хорошие тракторы. Мы обсудили возможности организации производства белорусских тракторов здесь".
Беларусь и Уганда - это страны - партнеры БРИКС
Диалог строить легче, если взгляды совпадают и по глобальной международной повестке. Обе страны - партнеры БРИКС.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко всегда говорит, что история человечества началась в Африке и от Африки зависит будущее человечества. Это уникальный континент, который обладает огромными ресурсами и потенциалом. А Уганда - это жемчужина Африки. Африка освободилась от оков колониализма, но страны Запада не избавились от колониальной психологии. Я уверен, что страны Запада по-прежнему видят Африку как источник ресурсов для их экономик и рынок сбыта для их товаров. Мы же в Беларуси исповедуем другой подход. Мы приходим к вам как партнеры и как друзья и готовы поделиться всем, что у нас есть".
Премьер-министр отметил, что очень важно создать крепкий и работоспособный совместный межправительственный комитет для обсуждения и сопровождения совместных проектов в экономической сфере.
Уганда активно занимается цифровизацией страны
Уганда среди своих приоритетов определила продовольственную безопасность, транспортную инфраструктуру, нефтегазовый комплекс и человеческий капитал. Особое внимание уделяется искусственному интеллекту.
Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси:
"Опыт Республики Беларусь действительно может быть здесь с точки зрения развития инфраструктуры, предоставления услуг электросвязи. Белорусский спутник связи "Белинтерсат" имеет очень хорошее покрытие на территории Африки, в частности Уганды. С другой стороны, мы можем оказывать услуги и консультирования, и проектирования сетей связи".
По итогам переговоров подписан пакет совместных документов
Президент Уганды - за обучение в наших вузах будущих IT-специалистов. Сотрудничество в образовании мы скрепили подписями. Также в пакете совместных документов сознание комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, будем работать вместе в энергетике и военно-технической сфере. Отменяем визы для тех, у кого служебные и диппаспорта. Это тоже важный шаг для развития диалога, как и открытие офиса почетного консула Беларуси в Кампале.
Факт
В Кампале открыт офис почетного консула Беларуси
Мы пригласили партнеров из Уганды в Беларусь
Эти переговоры в Уганде - важный шаг к будущим проектам и контактам. Мы пригласили бизнес и руководителей министерств в Беларусь, чтобы воочию увидеть все, что выпускает наша страна и что в скором времени может работать на экономику Уганды.