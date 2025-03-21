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Президент Беларуси дал добро на строительство майнинговых ферм в Могилевской области
В Могилевской области ведут подготовку площадки для строительства майнинговых ферм. Об этом рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, пишет БЕЛТА.
"У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро от главы государства. Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством", - рассказал Анатолий Исаченко.
В 2024 году стало известно, что с участием китайских инвесторов на территории Кричевского района реализуется проект по строительству первой в области майнинговой фермы. Стоимость только первой очереди, которая должна быть введена в 2025 году, составляет 190 млн белорусских рублей. С учетом имеющейся в районе энергетической инфраструктуры, в том числе мощностей трансформаторной подстанции, Могилевский облисполком прорабатывал с правительством вопрос строительства здесь новых подобных объектов.