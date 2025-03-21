Президент Беларуси дал добро на строительство майнинговых ферм в Могилевской области

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В Могилевской области ведут подготовку площадки для строительства майнинговых ферм. Об этом рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, пишет БЕЛТА.

"У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро от главы государства. Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством", - рассказал Анатолий Исаченко.