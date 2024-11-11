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При БелТПП создан Совет руководителей юрслужб предприятий. Какова цель новой площадки?

Совет руководителей юридических служб предприятий создан при Белорусской торгово-промышленной палате.

Актуальные вопросы правовой организации работы бизнеса в нынешних непростых условиях обсудили на первом его заседании. Эксперты и практики рассмотрели недавние изменения в Гражданском кодексе, которые коснулись организации экспорта, договорного права и защиты объектов интеллектуальной собственности. Главная цель - объединить отечественные предприятия, сделать так, чтобы им было максимально комфортно и эффективно работать на внешних рынках.

Новая площадка - платформа для обсуждения актуальных вопросов бизнеса. Сегодня важно объединять специалистов для обмена опытом, отметили участники заседания.

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