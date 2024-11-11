При БелТПП создан Совет руководителей юрслужб предприятий. Какова цель новой площадки?

Актуальные вопросы правовой организации работы бизнеса в нынешних непростых условиях обсудили на первом его заседании. Эксперты и практики рассмотрели недавние изменения в Гражданском кодексе, которые коснулись организации экспорта, договорного права и защиты объектов интеллектуальной собственности. Главная цель - объединить отечественные предприятия, сделать так, чтобы им было максимально комфортно и эффективно работать на внешних рынках.