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Природные катастрофы и вооруженные конфликты запустили глобальную эпидемию голода
Пока белорусы мирно созидают и развиваются, в мире растет число голодающих. Почти треть населения Земли лишена здорового и полноценного питания. Эту тему активно использует Запад для раскачки общества и проведения бархатных революций.
Почему "Дожинки" становятся новым защитным барьером белорусов от глобальных вызовов? Смотрите авторскую рубрику Алексея Авдонина "Простая экономика".
В современных условиях переустройства мировой экономики более стабильно и уверенно чувствуют себя те страны и народы, которые могут обеспечивать себя продовольствием и не зависеть от импортных поставщиков и кредиторов.
Аграрный сектор обеспечивает независимость общества
Благодаря политической воле главы государства труд сельского труженика у нас в Беларуси в почете и уважении.
Белорусское аграрное хозяйство успешно развивается, мы обеспечиваем себя и экспортируем свою сельхозпродукцию за рубеж.
Сейчас в условиях глобального распространения эпидемии голода праздник тружеников села "Дожинки" приобрел новое значение.
Стало отчетливо ясно: кто поддерживает национальное сельское хозяйство, имеет свою аграрную продукцию, тот может обеспечить свою независимость.
Так, в октябре немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe опубликовала доклад "Мировой индекс голода".
733 млн человек в мире постоянно страдают от голода.
При этом почти треть населения Земли (2 млрд 800 млн человек) не может позволить себе здоровое и полноценное питание.
Причины эпидемии голода – это вооруженные конфликты и повышение частоты природных катастроф вследствие глобального изменения климата. (ООН: число природных катастроф выросло в 2 раза за 20 лет). На этом фоне отмечается рост цен на продукты питания и перебои с поставками.
Эпидемия голода, войны, природные катастрофы сеют хаос
С такими тенденциями тема продовольственной безопасности общества становится крайне актуальной. Почему?
Весомой предпосылкой к бархатным революциям является недостача той или иной продукции в магазинах. Запад умело использует фактор дефицита продукции в своих целях для подрыва суверенитета государств и установления контроля над их ресурсами.
Такие технологии искусственной недостачи продовольствия применялись для развала Советского Союза и создания конфликтов на постсоветском пространстве.
Вот поэтому наш Президент во время "Дожинок-2024" в Воложине наградил лучших аграриев именно за труд и вклад в продовольственную безопасность страны.
Недостача питания ведет к протестам и революциям
В январе–сентябре 2024 г. производство продукции сельского хозяйства увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 5 % (5,1 %).
На 1 октября намолочено 6,5 млн т зерна, что на 5,5 % больше, чем на соответствующую дату 2023 года.
В хозяйствах производство скота и птицы в живом весе увеличилось на 3,3 %, чем в январе–сентябре 2023 года, молока – на 5,5 %, яиц получено на 11,5 % больше.
Высокие темпы роста в сельском хозяйстве находят свое прямое отражение и в общем увеличении валового внутреннего продукта нашей страны: за январь-сентябрь 2024 года ВВП вырос на 104,5 % к уровню января-сентября 2023 года.
Как видим, с такими результатами и при повышенном внимании главы государства к вопросам обеспечения наших граждан продовольствием эпидемия голода нам точно не страшна.
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