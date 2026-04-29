Продать быстрее, дальше и эффективнее - главный месседж форума "Экспорт на максимум"
Экспорт товаров и услуг Беларуси по итогам двух месяцев 2026 года вырос на 13 %, сообщает правительство страны. Динамично прибавляют поставки в страны дальнего зарубежья. На рынках Латинской Америки и Карибского бассейна поставки выросли более чем на четверть, в азиатские страны - более чем на 20 %.
Как продавать дальше и больше за рубеж с помощью цифровых инструментов? Об этом 29 апреля говорят в Минске, где проходит масштабный деловой форум "Экспорт на максимум".
Атмосфера на форуме максимально деловая. Программа достаточно плотная, мероприятия расписаны вплоть до самого вечера - здесь нет случайных людей. В зале собрались те, кто отвечает за реальные продажи белорусских товаров за рубеж: от флагманов машиностроения и логистических компаний до частного бизнеса.
Главный вопрос: как продавать быстрее, дальше и эффективнее в условиях глобальной турбулентности? И ответ экспертов однозначен: через цифру. Специалисты демонстрируют, как цифровые сервисы в разы сокращают путь товара от конвейера до иностранного потребителя. В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке сегодня мало произвести хороший, качественный товар - нужно уметь защитить его имидж и эффективно презентовать все преимущества продукта.
Сергей Семененко, руководитель направления e-commerce компании по производству чулочно-носочных изделий: "У нас сотни товаров, десятки тысяч транзакций. И любой компании сейчас нужно подключать собственные e-commerce площадки для того, чтобы быть независимыми, чтобы можно было устанавливать свои цены и иметь полный контроль над своей продукцией и клиентской базой".
"Мы собрали здесь именно практико-ориентированные предприятия. Мы пригласили спикеров, которые имеют историю успеха, у которых есть положительный опыт работы и с маркетплейсами, и с использованием цифры. И мы очень надеемся на то, что все участники сегодняшнего мероприятия уже завтра смогут использовать полученные советы в своей работе", - отметила зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская.
Среди спикеров не только разработчики софта, но и практики, то есть руководители маркетинговых служб, которые уже перевели свои продажи в онлайн и пользуются современными технологиями.
Чего все ждут по итогам форума? Конечно же, готовые и понятные алгоритмы действий. Представители предприятий должны выйти из зала с четким пониманием современных трендов и с конкретным пакетом цифровых решений, ведь экспорт на максимум - это когда технологии работают на экономику 24/7, невзирая на границы и расстояния.