Проекты в сфере микроэлектроники, промышленности, строительства будут реализовывать Минск и Воронеж

Беларусь и Воронежская область наращивают сотрудничество. На юге России в течение двух дней работала делегация нашей страны во главе с послом Александром Рогожником. Стороны договорились о реализации конкретных проектов в микроэлектронике, промышленности и, конечно, строительстве. В этом южном регионе мы возводим как социальные, так и спортивные объекты. И кстати, без спорта сегодня тоже не обошлось. Воронежский "Факел" принимал команду из Жодино - "Торпедо-БелАЗ". Товарищеский матч собрал на трибунах 8 тыс. зрителей. И куда больше - в прямом эфире телеканала "Беларусь 1".

Итак, утро началось с переговоров с губернатором. Это не отчет о том, что уже сделано. Прицел - исключительно в будущее. Определяли, где еще можем быть полезны друг другу. Ведь наши возможности куда больше суммы в полмиллиарда долларов.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

"Будем исполнять те поручения, которые нам дал Александр Лукашенко - удвоить наш товарооборот. Это даже не самоцель. Нам важно развивать не просто чисто коммерческие взаимоотношения, но и партнерские, добиваясь развития взаимных инвестиций в нашей экономике, поддерживая культурные связи, дружеские связи между нами".

Мы вместе строим союзное будущее. И выражается это в конкретных проектах. Сначала мегашкола на 3 тыс. учеников, теперь еще спортивные объекты. Но сфера общих интересов куда шире. Теперь будем работать и в микроэлектронике, и IT. И куда без нашей техники. Белорусского общественного транспорта на улицах Воронежа станет больше.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Мы готовы предоставить для тестовой эксплуатации белорусский электробус. А еще взять на себя реконструкцию Воронежского театра оперы и балета и открыть в регионе мультибрендовый магазин легпрома. Сейчас ищем подходящие площади".

Вместе защищаем историческую правду

Но любые союзные планы базируются на общей историческом фундаменте. Сегодня вместе почтили память тех, кто сражался за Великую Победу.

А также дали старт большому культурному марафону. Открыли памятник Ивану Алексеевичу Бунину, в биографии которого заметна витебская страница. А затем к творчеству духовному - на выставке "Святость земли белорусской".

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

"В силу сегодняшнего времени, если не будем держаться вместе, если не будем держать вот этот культурный стержень, культурный щит, я бы даже назвал, то очень легко в сегодняшнем информационном пространстве раствориться как нации. Поэтому надо с гордостью ценить то, что у нас есть, это приумножать и нести как флаг впереди себя".

Товарищеский матч "Факела" и "Торпедо-БелАЗ"

Объединяет не только культура, но и спорт. Болельщики не дадут соврать. 12 октября на поле воронежский "Факел" и "Торпедо-БелАЗ". Команды воспользовались передышкой в национальных чемпионатах и провели товарищескую встречу.

Воронежский "Факел" - соперник сильный. Последние 3 сезона играет в Российской премьер-лиге, а это значит, входит в топ-16 команд страны. Но жодинцев сегодня одолеть не получилось. Итоговый счет - 3:1 в пользу "Торпедо-БелАЗ".

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