Профсоюзы Беларуси мониторят готовность хозяйств к посевной. Как прошел рейд в Брестской области

В Беларуси некоторые хозяйства уже приступили к посевной.

С началом кампании стартовала и инспекция профсоюзов. Рейд прошел в Брестской области.

Техинспекция оценивает соблюдение законодательства об охране труда. Проверяется и состояние санитарно-бытовых помещений, и готовность спецтехники.

Готовность почвы к посевной

Александр Пашковский, механизатор со стажем, родом из сельской местности. Родители тоже всю жизнь трудились в аграрной отрасли. Так и перешел в хозяйство "Крошин" в Барановическом районе.

Александр Пашковский, тракторист-машинист ОАО "Крошин":

"Мы проводим предпосевную подготовку почвы, закрываем влагу, готовим поле, чтобы было все ровно, чтобы зерно легло на свою глубину".

Василий Жолнерчук, главный агроном ОАО "Крошин":

"Чтобы начать сев, надо, чтобы земля уже рассыпалась. 8-10 градусов достаточно, чтобы сеять".

Влажность и температура земли - основные показатели готовности почвы к севу. От этого будет зависеть и качество будущего урожая.

Василий Жолнерчук, главный агроном ОАО "Крошин":

"Подготовительная работа - это ремонт техники зимой. Это первое, что мы сделали. В этом году дождей мало было, снега мало было, влаги очень мало. И первым делом надо постараться быстрее схватить закрытие влаги. Уже закрыли более 500 гектаров, поэтому постепенно мы будем наращивать темпы, чтобы дней за 10 закрыть всю влагу".

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Дмитрий Рачевский, главный инженер ОАО "Крошин":

"Прошли техосмотр неделю назад. 100 процентами не могу похвастаться, но 96,8 % мы прошли. По прицепным агрегатам тоже все хорошо, отремонтировали все вовремя, благо запчасти есть. Есть, конечно, вопросы по запчастям к импортной технике, но, наверное, от этой техники все-таки будем уходить, потому что на нее надеешься, а она подведет в любой момент. А у белорусской техники качество достойное".

Уровень подготовки к полевым работам оценивает и техинспекция труда Федерации профсоюзов. Проверяют хозяйства по ряду критериев.

Сергей Конюшко, главный технический инспектор труда Брестской областной профсоюзной организации работников АПК:

"Отраслевой профсоюз уделяет пристальное внимание обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на весенних полевых работах. Смотрим, как организовано горячее питание, требуем, чтобы оно производилось дважды в течение рабочего дня. Сельскохозяйственные организации Брестской области готовы к проведению весенних полевых работ".

Мониторинг готовности хозяйств к полевым работам профсоюзы проводят круглый год. В части охраны труда особенно отслеживают проведение инструктажей, состояние санитарно-бытовых помещений, также обеспечение работников горячим питанием, спецодеждой, обувью и питьевой водой. Кроме того, обращают пристальное внимание на исправность техники, которая задействована на полях.