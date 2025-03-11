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Профсоюзы Беларуси мониторят готовность хозяйств к посевной. Как прошел рейд в Брестской области
В Беларуси некоторые хозяйства уже приступили к посевной.
С началом кампании стартовала и инспекция профсоюзов. Рейд прошел в Брестской области.
Техинспекция оценивает соблюдение законодательства об охране труда. Проверяется и состояние санитарно-бытовых помещений, и готовность спецтехники.
Готовность почвы к посевной
Александр Пашковский, механизатор со стажем, родом из сельской местности. Родители тоже всю жизнь трудились в аграрной отрасли. Так и перешел в хозяйство "Крошин" в Барановическом районе.
Александр Пашковский, тракторист-машинист ОАО "Крошин":
"Мы проводим предпосевную подготовку почвы, закрываем влагу, готовим поле, чтобы было все ровно, чтобы зерно легло на свою глубину".
Василий Жолнерчук, главный агроном ОАО "Крошин":
"Чтобы начать сев, надо, чтобы земля уже рассыпалась. 8-10 градусов достаточно, чтобы сеять".
Влажность и температура земли - основные показатели готовности почвы к севу. От этого будет зависеть и качество будущего урожая.
Василий Жолнерчук, главный агроном ОАО "Крошин":
"Подготовительная работа - это ремонт техники зимой. Это первое, что мы сделали. В этом году дождей мало было, снега мало было, влаги очень мало. И первым делом надо постараться быстрее схватить закрытие влаги. Уже закрыли более 500 гектаров, поэтому постепенно мы будем наращивать темпы, чтобы дней за 10 закрыть всю влагу".
Дмитрий Рачевский, главный инженер ОАО "Крошин":
"Прошли техосмотр неделю назад. 100 процентами не могу похвастаться, но 96,8 % мы прошли. По прицепным агрегатам тоже все хорошо, отремонтировали все вовремя, благо запчасти есть. Есть, конечно, вопросы по запчастям к импортной технике, но, наверное, от этой техники все-таки будем уходить, потому что на нее надеешься, а она подведет в любой момент. А у белорусской техники качество достойное".
Уровень подготовки к полевым работам оценивает и техинспекция труда Федерации профсоюзов. Проверяют хозяйства по ряду критериев.
Сергей Конюшко, главный технический инспектор труда Брестской областной профсоюзной организации работников АПК:
"Отраслевой профсоюз уделяет пристальное внимание обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на весенних полевых работах. Смотрим, как организовано горячее питание, требуем, чтобы оно производилось дважды в течение рабочего дня. Сельскохозяйственные организации Брестской области готовы к проведению весенних полевых работ".
Мониторинг готовности хозяйств к полевым работам профсоюзы проводят круглый год. В части охраны труда особенно отслеживают проведение инструктажей, состояние санитарно-бытовых помещений, также обеспечение работников горячим питанием, спецодеждой, обувью и питьевой водой. Кроме того, обращают пристальное внимание на исправность техники, которая задействована на полях.
В период весенних полевых работ специалисты посетят более тысячи сельхозорганизаций по всей в стране.