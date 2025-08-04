Прогноз: к концу 2025 года на дорогах Беларуси будет 50 тыс. электромобилей

Потребление энергии электромобилями в стране за I полугодие выросло более чем в два раза. На дорогах Беларуси зарегистрировано более 34 тыс. зеленых авто.



К концу 2025 года прогнозируется, что количество электротранспорта может приблизиться к 50 тыс. единиц. Высокий спрос на электромобили стимулирует развитие зарядной инфраструктуры, которая в настоящее время насчитывает более 1 700 станций по всей стране.



С начала августа повышены тарифы на зарядку. Так, за 1 кВт.ч медленной зарядки на станциях Malanka теперь составляет 49 копеек, быстрой - 65.