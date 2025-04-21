Программу по поддержке бизнеса разрабатывают в Беларуси. Предпринимателям предложено высказаться

В Беларуси разрабатывают новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства на предстоящую пятилетку.



Минэкономики призвало бизнес вносить предложения для включения их в итоговый документ, в частности, ждут идей касательно расширения инструментов нефинансовой поддержки бизнеса, совершенствования деятельности институтов развития предпринимательства, снижения регуляторной нагрузки на бизнес, укрепления взаимодействия государства и бизнеса, а также вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи, женщин, лиц серебряного возраста, цифровизации предоставляемых госуслуг для бизнеса и так далее.



Свои инициативы можно направить в Минэкономики посредством Google-формы.