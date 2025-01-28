"Простая экономика": как Беларусь смогла найти свой путь роста без конфликтов и войн

2025 год - это запуск нового этапа пятилетнего строительства. Как и 30 лет назад мы выбираем стабильность, благополучие и уверенность.

История показала: такой выбор белорусов позволил избежать разорения, деградации промышленности, сельского хозяйства и вооруженных конфликтов на нашей земле.

Почему Беларусь развивалась, когда другие разрушались?

Алексей Авдонин в авторской рубрике "Простая экономика" разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.

30 лет стабильности, благополучия и уверенности

Начиная 2025 год, мы запускаем новый этап пятилетнего строительства. В 2025-м мы делаем выбор в пользу стабильности, дальнейшего роста благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Более 30 лет назад, в 1994 году, белорусы также сделали выбор в пользу действующего Президента.

Текущее сильное экономическое состояние нашей страны - это результат соединения моделей плановой и рыночной экономики при сильной власти. Именно такой подход позволил белорусской экономике двигаться вдоль запланированной траектории с быстрой реакцией на негативные экономические процессы. Как пример - остановка главой государства роста инфляции осенью 2023 года путем ограничения торговых надбавок.

В отличие от других стран постсоветского пространства наш Президент главным ориентиром экономической модели выбрал социальную справедливость.

В то время как элиты бывших республик СССР думали о личном обогащении и превращались в олигархов, Лукашенко смело боролся с несправедливостью: сражался против организованной преступности, подпольных спекулянтов, мошенников, коррупционеров и внешних врагов, враждебных нам фондов, банков, корпораций и крупных военно-политических группировок с их спецслужбами.

Согласно коэффициенту социально-экономического неравенства Джини, Беларусь за 2024 год вышла на третье место в мире после Словакии и Словении (Словакия - 23,2 %; Словения - 24,0 %; Беларусь - 24,4 %).

Социальная справедливость

Если брать стартовые позиции постсоветских стран, то можно смело утверждать, что мы, в отличие от других республик, не утратили свой первоначальный капитал, а в разы приумножили его. Мы не проводили деиндустрилизацию, не уничтожали свою промышленность, не разрушали аграрный сектор, не деградировали уровень механизации сельского хозяйства, не скатывались в обработке земель и животноводстве в глубокое Средневековье.

Как пример, по уровню ВВП по паритету покупательской способности на душу населения мы за последние 30 лет опередили некогда богатую Украину.

В целом с 1995 года прирост благосостояния белорусов в долларах США составлял более 5 % в год.

По рейтингу достижения Целей устойчивого развития мы находимся на 30-м месте из 193 стран. США - на 46-м, Россия - на 56-м, Китай - на 68-м. Высокие показатели Беларуси в этом рейтинге - результат достижения ключевых целей. В частности, ликвидация нищеты, голода, хорошее здоровье населения, качественное образование, чистая вода, недорогая энергетика, достойная работа и удобные города.

По известному мировому индексу человеческого развития Беларусь в 2024 году вышла в группу стран со сверхвысоким уровнем жизни, заняв 69-е место среди 193 стран. По составным элементам индекса наша страна имеет один из лучших в регионе показателей. Ожидаемая продолжительность жизни Беларуси составляет более 73 лет. За последние 30 лет этот показатель в нашей стране увеличился на 10 лет. То есть, благодаря усилиям Президента, белорусы стали жить дольше.