"Простая экономика": как Беларуси удалось защитить право граждан на свои недра и землю

На 4 марта в Вашингтоне анонсировали информацию о будущем сделки по минералам с Украиной. Трамп опроверг предположение, что после провала Зеленского в Вашингтоне она "мертва".

Как Беларуси удалось защитить право граждан на свои недра и землю? Покажем скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

В современном мире суверенность государства выступает наиболее важным элементом роста благосостояния народа.

На наших глазах разворачивается экономическая трагедия - когда такие богатые страны, как Украина, становятся жертвами грабительских сделок.

Суверенность и независимость определяют право народов самостоятельно распоряжаться своими природными недрами и активами.

Наш Президент всегда планомерно отстаивал право белорусов самим владеть и использовать богатства нашей страны.

Защищать свою экономическую независимость крайне сложно! Мы видим, как цинично западный капитал захватывает и ставит под свой контроль целые государства, не оставляя никаких свобод и выбора простым гражданам. Применяются любые методы - подкуп, предательство, революции, война…

Ситуация с Украиной и "продажей" ее природных ископаемых выглядит ярким примером того, как можно потерять свою страну, соблазнившись пустыми идеями о западной демократии, европейской семье, свободе слова и собраниях.

Экономический суверенитет

Интересно, что на начальном этапе в соглашении между США и Украиной речь шла о 500 млрд долларов - якобы во столько Вашингтон оценил стоимость редкоземельных металлов на территории Украины.

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Позже эти цифры были исключены из последней версии соглашения. Все дело в том, что реальная стоимость природных ресурсов Украины гораздо выше.

Еще в конце 2024 года издание Forbes опубликовало инфографику о наличии природных ресурсов в Украине и их рыночной цене.

Там отчетливо видно, что ресурсов в Украине явно не на миллиарды, а на триллионы долларов.

Добывать редкоземельные металлы в Украине будет достаточно непросто, этих ресурсов не так много, при этом для получения существенного результата при добыче потребуется перерабатывать большие объемы пород. Необходимо дорогостоящие и современные технологии.

Американцы готовы - редкоземельные металлы нужны технологическим корпорациям США для производства микрочипов, компьютерной, телекоммуникационной техники и электромобилей. Усматривается попытка Вашингтона перехватить лидерские позиции в этом сырьевом вопросе у Китая.

Позиция американского президента Трампа здесь однозначная: деньги в проект под названием "Украина" вложены, проект при команде Байдена прогорел, и теперь их необходимо вернуть, долги вернуть! Платить нечем - отдавайте недра!

Также отчетливо видно, что майдан, война и новое соглашение с Трампом по своей сути были и есть грабительские для Украины и украинского народа.

Богатые vs бедные

А теперь давайте хотя бы на мгновение зададим себе вопрос: могло ли такое разорение произойти в Беларуси при Лукашенко? Случиться такая антиутопия?!

Нет, конечно! Все силы и внутренние, и внешние, кто только пытался устремить свои взоры в сторону незаконного раздела народного белорусского богатства, сразу же подвергались политике "исключения".

В Беларуси предельно простые правила работы - природные ископаемые, земля - они народные. Все получаемые доходы направляются на повышение благополучия и благосостояния белорусского народа. Как результат - у нас создаются новые промышленные, аграрные предприятия, развивается наука, свои технологии, строятся дороги, школы, спортивные комплексы, мы запускаем национального космонавта, модернизируем армию отечественными образцами вооружения и военной техники.