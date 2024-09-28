"Простая экономика": Почему подходы Лукашенко по росту выпуска белорусских товаров критикует Запад

Тема импортозамещения сейчас в приоритете. Беларусь активно насыщает рынок своими продуктами и одновременно развивает сложное машиностроение.

Почему подходы Президента Беларуси Александра Лукашенко по росту выпуска белорусских товаров так критикует Запад? И как они связаны с нашей стабильностью и благополучием? Подробности в рубрике "Простая экономика".

Последние 30 лет система глобальной торговли выстраивалась исключительно в интересах западных корпораций и банков за счет разрушения национальных производств.

Переход Запада к санкциям против Беларуси и России позволил освоить собственное производство, закрыть внутренние потребности и увеличить экспорт.

На днях Президент посетил крестьянское фермерское хозяйство в Молодечненском районе, где рассматривались вопросы импортозамещения и обеспечения Беларусью плодами собственного производства, прежде всего яблоками.

Глава государства четко определил: "Нам надо перестать кланяться импортному яблоку, санкции - время возможностей".

Важно понимать - Беларусь успешно решает вопросы импортозамещения не только в сфере продовольствия, но и в других отраслях: машиностроение, авиастроение, микроэлектроника, бытовая техника и иные.

Обратите внимание на автомобили на улицах наших городов - в большинстве это уже машины отечественного производства. Они востребованы внутри Беларуси и за ее пределами!

В магазине "Мотовело" почти вся мототехника продана - мотоциклов в салоне достаточно, но уже многие выписаны новым владельцам.

Большую роль в построении такой картины рынка сыграла программа белорусских банков по поддержке внутреннего спроса за счет кредитов под низкий процент на отечественные товары.

Помимо традиционного уже для Беларуси машиностроения наша страна готовится к запуску серийного производства самолетов "Освей", это даст старт новой национальной авиастроительной отрасли.

В то время как мы наращиваем свое отечественное производство, Европа погружается в состояние быстрого разрушения собственных автомобильных гигантов. Причина - просчеты политиков в выборе вектора геополитического развития.

Немцы наступили на те же грабли, что и много десятилетий назад: поверили "в доброту" своих злейших врагов - англосаксов, ввели санкции против Беларуси и России, начали противостоять нам и успешно завалили свою промышленность!

Без дешевых энергоносителей, сырья и рынков сбыта европейский автопром буквально за четыре года дал сбой, итог - катастрофические убытки, массовые увольнения рабочих, протесты и недовольство.

Вот и немецкая газета Berliner Zeitung в открытую пишет: "Промышленность ФРГ переживает сильнейший спад со времен образования республики в 1945 году".

А мы не раз предупреждали европейцев - читайте классику, учите историю!

Так, основы американского экономического чуда были заложены еще в 1791 году первым министром финансов США Александром Гамильтоном. Именно благодаря его "Докладу о мануфактурах" Америка отрезала импорт европейских товаров, что позволило Штатам создать условия для развития национального производства. Кстати, за этот значительный вклад американские потомки поместили изображение Гамильтона на десятидолларовую купюру.

Сейчас происходит то же самое - США и Великобритания закрывают свои рынки для европейской продукции и, одновременно навязывая Европе антибелорусскую и антироссийскую политику, закрывают им наши рынки.

Таким образом американцы принуждают европейские корпорации уйти из Евросоюза и переместить свои производства в США или Великобританию.

У кого производство, товар и торговля, тот и богат!

Мы благодаря нашему Президенту следуем тому же принципу - наращиваем свое производство товаров и услуг, закрываем внутренний спрос, избавляемся от импорта и зарабатываем на экспортной торговле.