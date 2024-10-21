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"Простая экономика": почему США слабеют экономически и теряют статус мирового полицейского
В США в преддверии выборов напряженная социально-экономическая обстановка. США разрывают внутренние противоречия, отмечается повышенный запрос на справедливость.
Почему же Штаты слабеют и теряют статус мирового полицейского, разложим взаимосвязи политики и экономики в рубрике "Простая экономика".
Соединенные Штаты входят в последний месяц перед выборами. К США приковано пристальное внимание мировой общественности, особый акцент - на экономику Штатов.
США теряют позиции в мире
Да, эта страна до сих пор пытается играть роль глобального полицейского и гегемона. Но хватает ли ей сил, средств и возможностей быть таковым?
В начале октября Всемирный банк и МВФ опубликовали отчет - впервые доля США в мировой экономике по паритету покупательной способности опустилась ниже 15 %.
При президенте Джо Байдене данный показатель стал самым минимальным (14,76 %).
Интересно, доля США в мировой экономике достигла максимума в 1999 году (21,01 %), после чего удельный вес американской экономики в мировом ВВП начал сокращаться. Небольшое повышение отмечалось во время второго срока Барака Обамы (16,26 %), но это было лишь временное явление, американская экономика продолжила терять свои позиции.
Тенденция сохранилась и при Трампе, и при Байдене. По итогам 2023 года доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15 % (14,82 %).
Одновременно с 1990 года постоянно росла доля Китая - сейчас она составляет почти 19 % (18,76 %), увеличение за 34 года на 15 процентных пунктов.
Несмотря на попытки Федеральной резервной системы США реанимировать "пациента" за счет снижения процентных ставок (в сентябре 24-го года - снижение ставки на 0,5 п.п.), негативные тенденции в американской экономике набирают обороты.
В США дорожает жилье и кредиты
Так, индекс ISM Manufacturing находится ниже 50 пунктов на протяжении 21 из последних 22 месяцев. В августе 24-го года индекс опустился до почти 47 % (47,2 %), демонстрируя уже пятый месяц подряд спад в производстве. Производственная активность низкая из-за ослабления спроса на промышленные товары. Объем новых заказов упал до 15-месячного минимума, это привело к сокращению объема производства в США.
В августе 24-го года 12 из 17 отраслей производственного сектора США сообщили о сокращении. Индекс производства опустился до уровня мая 20-го года (44,8 %). Соотношение новых заказов к запасам готовой продукции также находится на минимальных значениях за последние 9 месяцев.
Такая негативная динамика вызвана спадом в строительной отрасли США на фоне высоких цен на жилье и дорогих кредитов.
В таких удручающих экономических условиях простой американский избиратель надеется, что новый президент США все-таки выведет страну из упадка.
В октябре в США был опубликован соцопрос об ожиданиях американцев к будущей экономической политике Трампа и Харрис.
Интересно, избиратели повышенные надежды возлагают на Харрис. Ожидают, что именно она повысит налоги на корпорации, налоги на богатых, увеличит минимальную зарплату и защитит работников.
Но это всего лишь предвыборные обещания Харрис, не более!
Американцы недовольны своими политиками
На деле в США резко снизился уровень удовлетворенности демократией. 68 % респондентов в Штатах выражают свое недовольство и все больше хотят вступить в рабочие союзы для борьбы за свои права.
Ситуацию усугубили и недавние ураганы - "Хелен", "Милтон" - и бездействие властей.
Итог - не все так хорошо внутри у гегемона. США разрывают внутренние противоречия, роль мирового полицейского, видно, уже не по силам!