"Простая экономика": почему так важна защита национального рынка?

США переходят к агрессивной защите своего рынка, пытаясь решить проблемы с внешним долгом и отрицательной торговлей. Но не все так просто.

Почему Беларусь не накроет это тарифное цунами? Подробности в авторской рубрике "Простая экономика".

Мы, ныне живущие, являемся свидетелями важных исторических процессов: идеи глобализации потерпели фиаско, весь мир возвращается к протекционизму - закрываются границы, вводятся тарифы, санкции и иные формы защиты.

И это понятно: внутренний рынок в условиях спада мировой экономики является ключевым драйвером экономического роста. Он дает рабочие места, обеспечивает условия для накопления при низких уровнях инфляции.

Но важен не просто внутренний рынок одной страны (он может быть небольшим) - важна интеграция стран и создание объединенных рынков, а затем - интеграция интеграций. Иными словами, соединение союзов стран, формирование мощных региональных рынков.

Защита внутренних рынков становится приоритетом

В рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС Беларусь совершает именно такие действия - защищает и развивает свои рынки, не дает чужому капиталу эксплуатировать себя. В стране активно занимаются импортозамещением, локализацией, собственными научными и технологическими проектами.

Оппоненты/конкуренты крайне раздражены нашими интеграционными проектами и успехами. Все дело в том, что их корпорации пребывают в состоянии глубокого кризиса перепроизводства - товаров много, продавать некому. Они бы хотели все "скинуть" нам, но, увы, сами развернули против нас санкционную войну, и теперь их товары нам не нужны, мы сами все создаем.

Интеграция на постсоветском пространстве обеспечивает благополучие

Интересно наблюдать, как новая администрация Белого дома через повышение тарифов душит своих же союзников - европейцев, канадцев, мексиканцев. Из-за отсутствия доступа к нашим рынкам они грызутся между собой.

2 апреля Трамп объявил "днем свободы" - в этот день Трамп ввел 25-процентные тарифы на импортную автопродукцию. Таким образом США пытаются решить вопрос с отрицательным торговым сальдо, значительным внешним долгом, заставить глобальных автопроизводителей начать перемещение в Штаты своих заводов.

Поэтому для США этот "день свободы" - освобождение от пут открытого рынка. По словам Трампа, ряд государств 45 лет "обдирал" США, в то время как Штаты были мягкими и слабыми. Это стало причиной чрезмерного роста госдолга, сейчас важно вернуть большую часть этих денег, в первую очередь, с Европейского союза и Китая.

Трамп отметил: "Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов. Honda уже начала строить завод в штате Индиана".

Но не все так красиво!

Большинство автоконцернов не спешат переносить производство в США. Это сопряжено с большими денежными и временными издержками.

Так, компания Toyota готова снижать свои расходы для компенсации потерь от тарифной политики Белого дома.

Страны Евросоюза вообще перешли к прямым угрозам - объявили торговую войну Штатам, готовы ввести заградительные пошлины на всю американскую продукцию.

Конкуренты США намерены сражаться за своих автопроизводителей