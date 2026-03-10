Протравка семян, агрегат для сборки камней - как аграрии подготовились к посевной

Каждый теплый и солнечный день приближает выход аграриев в поля! И если в Брестской области выборочно начали сев, то другие ждут подходящих условий: снег пока не очень охотно тает.

В Минском регионе сельхозорганизациям предстоит засеять яровыми зерновыми более 70 тысяч гектаров, кукурузой - 300 тысяч гектаров.

Среди актуальных задач: накопление таких удобрений, как азот, фосфор и калий, а также ремонт техники.

К полевым работам готовятся и ученые-аграрии: в НПЦ по земледелию ведут селекцию почти четырех десятков культур.

Летом делянки на поле НПЦ Академии наук по земледелию выглядят как большое "лоскутное одеяло". Уникальный пейзаж на 500 гектаров!

Сейчас же все покрыто снегом, впрочем, это не мешает ученым иметь полную картину состояния озимых культур.

Виктор Буштевич, завотделом зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Мониторинг показал, что все растения живые. Все монолиты отросли, изреженность на уровне 1-2 %, не более. Таким образом перезимовка озимых зерновых культур прошла успешно. Снежный покров в республике на уровне 35 сантиметров, не дал растениям вымерзнуть".

А в селекционно-семеноводческом центре уже более недели ведется такой важный для всех аграриев процесс, как протравливание семян.

Александр Гвоздов, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Своевременное и качественное протравливание семян позволяет защитить растения на начальных этапах роста и развития. Особенно это актуально, когда объем приобретаемых семян маленький. Чтобы исключить сортовое засорение лучше, чтобы мы сами эти семена протравили. Аккуратная зачистка между сортами и культурами".

К слову, на хороший урожай рассчитывают и в "Смолевичском райагросервисе". В хозяйстве строго соблюдают все агрономические технологии. На мехдворе полностью готова техника: а это 9 энергонасыщенных тракторов, 9 комбайнов и11 погрузчиков.

Александр Головач, директор ОАО "Смолевичский райагросервис":

"У нас на постоянной основе идет обновление парка. Пару недель назад мы приобрели два новых трактора за собственные средства. Урожайность составила 72 центнера. Это рекорд, которого мы не достигали. Это впервые в истории райагросервиса. Это достигнуто путем правильной работы с минеральными и органическими удобрениями, и все машины позволяют сделать в технологические сроки правильно".

Появилась в "Смолевичском райагросервисе" новинка под названием "Валун"

Время собирать камни - с такой задачей в самом прямом смысле справляется вот эта новая техника "Амкодор". От качественной обработки почвы зависит не только будущий урожай, но и сохранность самих сельхозмашин.

Давид Нехайчик, заведующий ремонтной мастерской ОАО "Смолевичский райагросервис":

"Камни бьют и портят технику. Использование данной техники эффективнее, потому что ручной труд сам по себе тяжелый, а с помощью этого агрегата все идет быстрее и качественнее. Также она спасает сеялки, комбайны, плуги".

В каждом районе Минской области формируется и группа механизаторов для проведения весенних полевых работ.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Отработаны и кадровые вопросы. Всего в весенних полевых работах будет задействовано 6700 механизаторов, в том числе 400 человек шефствующих организаций и предприятий".