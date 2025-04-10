Проверка аграриев: работники прокуратуры следят за качеством посевных работ

Посевная в Республике Беларусь идет полным ходом. Исполняя поручения главы государства, во всех регионах ведомство проводит комплекс надзорных мероприятий - следит за исполнением требований законодательства, исправностью техники, условиями хранения удобрений. Практика такого надзора дисциплинирует хозяйства.

Главная задача проверяющих - не оштрафовать, а качественно помочь и в срок провести посевную.

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Качественное проведение полевых работ является основой продовольственной безопасности страны. Именно поэтому посевной уделяется столько внимания, со стороны надзорных ведомств в том числе.

Проверка показывает, что в целом аграрии достойно подготовились, однако вопиющие факты бесхозяйственности и нарушения законодательства все же есть. В одном из хозяйств Барановичского района на складах присутствуют просроченные удобрения на 25 тыс. рублей, хотя по документам реагенты находятся в земле.

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Вероника Полулех, заместитель Барановичского межрайонного прокурора:

"По указанию главного агронома предприятия данные химикаты были списаны как использованные при проведении полевых работ в период с марта по октябрь 2024 года. Однако фактически они использованы не были. По данному факту Барановичским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело".

Пока дело за служебный подлог расследуется, агрокомбинату предписано пересмотреть систему контроля.

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Андрей Щеглик, заместитель гендиректора по производству ОАО "Агрокомбинат "Мир":

"Для того чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, мы усилили контроль, изменили действующие должностные инструкции экономической службы".

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Нередко в ходе подобных проверок прокуроры фиксируют случаи длительного нахождения техники на ремонте. Это может повлечь срыв сроков проведения весенних полевых работ. Такие факты зафиксированы в хозяйстве Калинковичского района, а в Речицком - не провели техосмотр техники перед длительным хранением. Проверка прокуратуры спасла сеялку от дорогостоящей поломки, агрегаты заменили перед посевной.

Владислав Бобровник, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законности правовых актов прокуратуры Гомельской области:

"В ходе надзорных мероприятий выявляются факты искажения сведений о готовности сельхозтехники к полевым работам, принятия несвоевременных мер по ремонту техники, несоблюдение требований по охране труда при ее ремонте, правил хранения семенного материала и удобрений".

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Только в Гомельской области из 60 проверенных предприятий АПК было внесено более 30 актов надзора, их выполнение на контроле прокуратуры.

Александр Крутько, прокурор Березовского района:

"Прокурорскими работниками посещаются машинные дворы, проверяется готовность техники, исправности техники к весенним полевым работам. Мы посещаем склады хранения посевного материала, удобрений, средств защиты растений".

В отдельных организациях допускалась эксплуатация механизмов и оборудования, которые не отвечали требованиям безопасности и не имели техосмотра. В некоторых организациях не принимались меры к надлежащему хранению дорогостоящей техники.

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Екатерина Цивилько, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры:

"Во время проверок пристальное внимание прокуроров уделено и аспектам безопасности, в том числе пожарной. Генеральной прокуратурой проанализированы случаи возгорания сельскохозяйственной техники, повлекшей ее повреждение и уничтожение в результате пожаров. Как итог, установлены отдельные недостатки, устранение которых возможно принятием дополнительных мер, в том числе нормативно-правового характера по контролю за техническим состоянием и пожарной безопасностью сельхозтехники, о чем информирован Совет Министров Республики Беларусь".