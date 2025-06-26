Работа без границ. Как будет развиваться единый рынок труда ЕАЭС

О направлениях развития единого рынка труда ЕАЭС рассказала глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухаммедова на сессии Евразийского экономического форума "Единый рынок труда: вызовы и перспективы". Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам эксперта, единое пространство труда откроет новые возможности для специалистов и работодателей. "Имея население более чем 180 млн человек и объем ВВП более 2,5 трлн долларов, Евразийский экономический союз имеет огромный потенциал для обеспечения устойчивого экономического развития", - сказала она.

Глава представительства подчеркнула, что за последние годы Евразийский экономический союз добился значительных успехов в реализации стратегии развития, особенно в области трудовой мобильности. "Граждане государств-членов пользуются преимуществами безвизового перемещения, доступа к трудоустройству без необходимости получения разрешения на работу и цифровых платформ, таких как унифицированная система поиска "Работа без границ", которые делают возможности трудоустройства на территории Евразийского союза более доступными", - добавила Махым Оразмухаммедова.

Мобильность рабочей силы играет важную роль в экономическом и социальном развитии как отправляющих стран, так и принимающих, однако на едином рынке труда все равно сохраняются серьезные вызовы. "Неформальная занятость остается распространенным явлением, подвергающим трудовых мигрантов рискам эксплуатации и снижая возможности использования потенциала трудовой миграции для развития взаимного признания навыков и квалификаций. Остается неравномерным признание профессиональных компетенций мигрантов: они сталкиваются с препятствиями при признании своих профессиональных навыков, что ограничивает их способность вносить полноценный вклад в экономику принимающих обществ", - отметила она.

Международная организация по миграции работает с Евразийским экономическим союзом над улучшением управления трудовой миграцией для более эффективного реагирования на потребности работодателей и рынка труда, обеспечивая при этом защиту трудовых мигрантов и усиливая влияние на развитие как стран-происхождения, так и стран-назначения. "Для этого необходимы прочные партнерства, основанные на доверии, общей ответственности и скоординированных действиях", - подчеркнула она.

Глава представительства отметила, что организация поддерживает заинтересованные стороны в разработке более безопасных и эффективных систем трудовой миграции для удовлетворения растущих и меняющихся потребностей правительств, частного сектора и самих мигрантов. "В качестве примера можно привести подход этического найма сотрудников. Существует сеть Международной организации по миграции по содействию этического подбора персонала. Разработаны справочники для государственных органов по вопросам этического рекрутинга и защиты трудовых мигрантов. Эти инструменты помогают правительствам и работодателям создавать справедливые системы найма работников, защищающие их права и сокращающие неформальную занятость", - отметила эксперт.