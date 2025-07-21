Раньше созревают и практически не болеют. Сорта нового поколения выведены в Беларуси

Более 720 тысяч тонн озимого ячменя уже намолочено в Беларуси. Интерес к этой культуре сегодня огромный: урожайность высокая, засухе не подвержена.

Плюсы совершенно очевидны. Это и первое зерно, которое можно продать и получить деньги, и первая солома, необходимая животным.

Новые сорта активно разрабатывают ученые Беларуси

Современные селекторы создают сорта нового поколения. Они максимально адаптированы к природным аномалиям и новому инфекционному фону. А прописку на белорусских землях, и не только, за все время существования научно-практического центра по земледелию - это почти 100 лет - получили 39 сортов ярового и озимого ячменя. Теперь культура раньше созревает и практически не болеет.