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Раньше созревают и практически не болеют. Сорта нового поколения выведены в Беларуси
Более 720 тысяч тонн озимого ячменя уже намолочено в Беларуси. Интерес к этой культуре сегодня огромный: урожайность высокая, засухе не подвержена.
Плюсы совершенно очевидны. Это и первое зерно, которое можно продать и получить деньги, и первая солома, необходимая животным.
Новые сорта активно разрабатывают ученые Беларуси
Современные селекторы создают сорта нового поколения. Они максимально адаптированы к природным аномалиям и новому инфекционному фону. А прописку на белорусских землях, и не только, за все время существования научно-практического центра по земледелию - это почти 100 лет - получили 39 сортов ярового и озимого ячменя. Теперь культура раньше созревает и практически не болеет.
На экспериментальном поле в Смолевичском районе каждая делянка - это своеобразная лаборатория под открытым небом. Зерновые, кормовые и зернобобовые сеют, подкармливают и анализируют все параметры. Сейчас на этом поле будут убирать селекционные образцы. А апробированием сортов на практике займутся уже сельхозпредприятия. В течение двух последних лет в госреестр страны включено почти 40 новых сортов. Селекция одного в среднем занимает 10-12 лет.