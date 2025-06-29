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Рассказываем о преимуществах работы в ЕАЭС на примере производства пожарной техники
Свои коммерческие и научно-технические выгоды получают в Евразийском экономическом союзе машиностроители. Это, к примеру, промышленная кооперация, единые технические регламенты, а также участие наших промышленников в госзакупках. Эта система хорошо работает на российском рынке.
В солидном "портфолио" борисовского предприятия "Пожснаб" находятся десятки моделей и модификаций пожарной и специальной техники собственной разработки и производства. Работают машиностроители Минской области в основном с шасси МАЗ. В год производят более 200 единиц техники.
"Автомобиль еще отличает полностью стеклопластиковая надстройка, то есть она изготовлена из композитных материалов, в которых нет металла, соответственно, нет коррозии. Увеличенный срок службы, сниженные эксплуатационные расходы делают этот автомобиль конкурентным на других рынках, где мы его хотим продвигать", - отметил замдиректора ООО "Пожснаб" Сергей Захаревич.
В последнее время борисовское предприятие "Пожснаб" активно на рынке Евразийского экономического союза. Уже не первый год наши промышленники участвуют на российском рынке государственных закупок на равных с местными производителями. Это один из "инструментов" работы в ЕАЭС.
"Евразийский экономический союз играет важную роль в укреплении экономических связей стран-участниц. Наш путь начался с участия в госзакупках три года назад. Благодаря принятию нормативных актов в ЕАЭС, мы получили уникальную возможность прочувствовать этот опыт. За последние три года объем поставленной техники составил более 110 единиц именно в рамках госзакупок", - рассказала начальник отдела продаж ООО "Пожснаб" Надежда Остапко.
Еще одно преимущество ЕАЭС - применение единых технических регламентов, что делает удобной работу на общем рынке.
Нацелено предприятие из Борисова и на расширение промышленной кооперации. Для этого компания намерена создавать сборочные производства в таких странах, как Азербайджан, Казахстан и даже Вьетнам.