3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
Размер арендной платы в Беларуси будут определять только в белорусских рублях
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belarusian-money-envato2025-02-21T06:50:32.000000Z00
Размер арендной платы в Беларуси будут определять только в белорусских рублях. Внесены изменения в Гражданский и Банковский кодексы.
Также введен запрет на взимание вознаграждения с граждан, которые обращаются за консультацией или информацией об условиях предоставления кредитов, займов и лизинга.