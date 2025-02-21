Размер арендной платы в Беларуси будут определять только в белорусских рублях. Внесены изменения в Гражданский и Банковский кодексы.

Также введен запрет на взимание вознаграждения с граждан, которые обращаются за консультацией или информацией об условиях предоставления кредитов, займов и лизинга.