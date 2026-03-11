Рекордные цены на газ и нефть несут прямую угрозу европейской промышленности, уверен эксперт

"Мы представляем себе ужас в глазах европейских обывателей от того, что они видят: литр бензина стоит больше трех евро. Но дальше цена может быть и четыре, и пять евро за литр. Таких цен они не видели, но, вполне возможно, скоро увидят. Наряду с ростом мировых цен на нефть, возникают и локальные дефициты. В Европейском союзе это дефицит и газа, и нефти. В итоге все будут брать премию, к тому же там очень высокие налоги на топливо. Так что европейцев ожидает "велосипедная эпоха" и, вполне возможно, уничтожение собственной химической, металлургической промышленности и, естественно, машиностроения. Volkswagen уже сообщает о закрытии заводов, и это никого почему-то больше не удивляет".