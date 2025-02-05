Ремонт техники, мониторинг полей. Как белорусские аграрии готовятся к весенним полевым работам

Белорусские аграрии активно готовятся к новому сезону.

В мастерской хозяйства "Рогознянский" Жабинковского района механизаторы приводят свой транспорт и агрегаты в порядок. Буквально пройдет пару дней - и вся весенне-полевая техника будет на линейке готовности. Отметим, что здесь ежегодно стараются обновлять автопарк. Недавно приобрели 2 трактора МТЗ. В планах еще один.

Анна Плытник, директор ОАО "Рогознянский":

"Сегодняшняя зима аномальная. И для нас, аграриев, надо быть готовыми в любой момент выехать в поле. Первым в поле выедет сельхозмашина для внесения минеральных удобрений. Мы ее недавно приобрели, и это большая надежда на хороший урожай".

"На сегодня наша техника готова на 93 %. Это довольно высокий процент. До 1 марта поставлена задача подготовить ее полностью для участия в весенне-полевых работах. Семенами зерновыми и зернобобовыми обеспечены в полном объеме. Также сахарной свеклой, льном, картофелем. Работаем по графику. Приобретаем семена кукурузы и многолетних трав", - рассказал Сергей Мурин - зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.