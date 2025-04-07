Республика Беларусь впервые принимает участие в AIM Congress в Абу-Даби

С 7 апреля проходит 14-е ежегодное инвестиционное собрание AIM Congress 2025 в Абу-Даби. Белорусская делегация также принимает участие. Об этом сообщает БЕЛТА.

Зарекомендовавшее себя как ведущая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке - событие AIM Congress посвящено продвижению будущего глобальных инвестиций и их промышленного влияния путем определения курса новых инвестиционных тенденций.

В основе AIM Congress 2025 лежат 8 портфелей:

- прямые иностранные инвестиции,

- глобальная торговля,

- глобальные производства,

- города будущего,

- цифровая экономика,

- финансы будущего,

- стартапы,

- предпринимательство.

Республика Беларусь впервые принимает участие в столь масштабном региональном событии, презентуя инвестиционный, торгово-экономический, логистический, IT-потенциал. Делегация под руководством заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Дениса Мелешкина в рамках AIM Congress проводит серию деловых встреч и переговоров. А белорусские эксперты принимают участие в тематических заседаниях и информационных площадках. Мероприятие объединяет корпоративных лидеров, политиков, бизнесменов, региональных и международных инвесторов, предпринимателей, ведущих ученых и экспертов, демонстрируя актуальную информацию, стратегии и знания по привлечению инвестиций.

Специально в рамках AIM Congress представлена белорусская экспозиция с участием отраслевых лидеров - ГП "Белинтертранс", ООО "Евроторг", ОАО "Индев Солюшенс", а также СЭЗ "Брест", СЭЗ "Гомель-Ратон", СЭЗ "Могилев".

Так, специалисты СЭЗ "Могилев" презентует использование уникального карбонатного трепела месторождения "Стальное" для создания импортозамещающего производства удобрений пролонгированного действия. СЭЗ "Брест" демонстрирует проект современного тепличного комплекса пятого класса, рассчитанного на производство до 18,5 тыс. т томатов и 13 тыс. т огурцов ежегодно. Создание мультимодального логистического центра с портовой таможенной зоной и развитие грузового хаба в аэропорту "Гомель" представляет СЭЗ "Гомель-Ратон".

Лидер логистической отрасли Беларуси - ГП "Белинтертранс" предлагает услуги в рамках китайской инициативы "Пояс и путь". Компания организует перевозки грузов между Беларусью, Китаем и ЕС, а также развивает маршруты в страны Ближнего Востока и Африки.

В 2025 году в AIM Congress представлены 180 стран, более 20 тыс. делегатов, сформировано более 400 подсессий и конференций, в которых заявлено свыше 1,2 тыс. спикеров.

Организаторами AIM Congress 2025 подтверждено участие высоких гостей в пленарной части, серии деловых встреч и выставочных мероприятиях. Среди участников - президенты Армении, Конго, премьер-министры Камбоджи, островов Теркс и Кайкос, а также руководители международных и региональных организаций.