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Резиденты "Великого камня" имеют налоговые льготы, но есть одно условие
При поддержке государства резиденты индустриального парка "Великий камень" могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль. Единственное условие - наличие сертификата собственного производства. Это ориентирует предприятия на увеличение локализации своей деятельности внутри страны.
С 1 сентября планируется переход на выдачу сертификатов такого типа в электронном виде. Главные преимущества - экономия времени и уменьшение затрат на логистику. Предприятия медленно, но постепенно подключаются в процесс цифровизации.
Денис Мелешкин, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты: "Одной из привлекательных черт "Великого камня" является то, что государство предоставляет определенные льготы, в частности, по налогу на прибыль. Чтобы подтвердить право на такую льготу, предприятия-резиденты индустриального парка обращаются в Белорусскую торгово-промышленную палату за получением сертификатов собственного производства. Для понимания приведу несколько цифр. Сегодня уже 55 организаций в "Великом камне" начали свою деятельность. Из них 52 на данный момент имеют сертификаты. То есть практически все, кто начал работать, обращаются в палату за получением соответствующих сертификатов либо на собственное производство, либо на происхождение продукции".
Сертификат - это не только возможность получения налоговых льгот, но и освобождение от ряда таможенных выплат.