Резиденты "Великого камня" имеют налоговые льготы, но есть одно условие

Денис Мелешкин, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты: "Одной из привлекательных черт "Великого камня" является то, что государство предоставляет определенные льготы, в частности, по налогу на прибыль. Чтобы подтвердить право на такую льготу, предприятия-резиденты индустриального парка обращаются в Белорусскую торгово-промышленную палату за получением сертификатов собственного производства. Для понимания приведу несколько цифр. Сегодня уже 55 организаций в "Великом камне" начали свою деятельность. Из них 52 на данный момент имеют сертификаты. То есть практически все, кто начал работать, обращаются в палату за получением соответствующих сертификатов либо на собственное производство, либо на происхождение продукции".