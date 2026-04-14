Роботы, автопилот, дроны: как высокие технологии решают проблемы с кадрами, скоростью и огрехами
В сельском хозяйстве Беларуси активно внедряются высокие технологии, которые уже дают высокие результаты и помогают решать проблему дефицита кадров. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Колесникович в "Актуальном интервью".
"В сельском хозяйстве сегодня применяются высокие технологии, и мы получаем достаточно высокие результаты. И Президент сегодня говорит о том, что мы должны больше роботизировать животноводство. Что имеется в виду? Производство тех же роботов, которые обеспечивают гигиену и доение без участия человека. Это будет решать в том числе проблему дефицита кадров. Потому что не секрет сегодня, что есть проблема с кадрами", - отметил парламентарий.
Сегодня также есть возможность использовать на наших молочно-товарных комплексах датчики-ошейники, датчики-браслеты, которые позволяют в реальном времени отслеживать здоровье, питание, активность животного.
Значительное внимание уделяется элементам точного земледелия и беспилотной технике. "Сегодня мы применяем в сельском хозяйстве элементы точного земледелия. Широко применяем автопилотирование, которое уже на заводе ставится на некоторую технику. Например, трактор BELARUS-3523 проходит испытания. Он может работать без водителя круглосуточно, даже в темное время суток и с высокой точностью. Такие технологии применяются и на технике "Гомсельмаша", ROSA - машина по внесению удобрений, подкормки", - обозначил депутат.
По его словам, автопилотирование позволяет уйти от огрехов: перекрытия, пропусков. Это также решает проблему кадров, качества, времени, экономии ресурсов и так далее.
Не остаются в стороне и агродроны. "Агродроны применяются для того, чтобы обследовать поля, выявить на ранней стадии болезни растений, точно внести средства защиты, подкормку растений, произвести химпрополку и т. д.", - рассказал депутат.
В завершение Владимир Колесникович подчеркнул стратегическую необходимость новых технологий для дальнейшего роста отрасли. "Чтобы иметь урожайность еще выше, мы должны использовать высокие технологии. И здесь не обойтись без цифровизации, производства техники, применения средств защиты, минеральных удобрений и многого другого. Без новых технологий ты не получишь результата, не будет и высокой рентабельности", - резюмировал он.