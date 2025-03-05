Рогожник рассказал, на какую отрасль Беларусь и Россия делают упор

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Беларусь и Россия имеют множество перспективных проектов по импортозамещению. Одна из значимых сфер - микроэлектроника. Об этом в "Актуальном интервью" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник.

"Наиболее проблематичной после ухода европейских и американских компаний и поставки компонентной базы стала отрасль микроэлектроники", - заметил посол.

По его словам, в этом направлении сделано уже многое: "С нашими российскими коллегами была подписана дорожная карта по развитию этой отрасли. Она включает в себя два раздела. Первый раздел - это производство оборудования для производства компонентов. Вторая часть ее - это сами компоненты, которые Беларусь и Россия разделили поровну. Это дополнение друг друга, а не конкуренция на этом рынке".

Сфера сама по себе очень и очень технологичная, требует огромный объем инвестиций. И одному государству очень сложно поднять такую отрасль. Александр Рогожник