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Рогожник рассказал, на какую отрасль Беларусь и Россия делают упор
Беларусь и Россия имеют множество перспективных проектов по импортозамещению. Одна из значимых сфер - микроэлектроника. Об этом в "Актуальном интервью" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник.
"Наиболее проблематичной после ухода европейских и американских компаний и поставки компонентной базы стала отрасль микроэлектроники", - заметил посол.
По его словам, в этом направлении сделано уже многое: "С нашими российскими коллегами была подписана дорожная карта по развитию этой отрасли. Она включает в себя два раздела. Первый раздел - это производство оборудования для производства компонентов. Вторая часть ее - это сами компоненты, которые Беларусь и Россия разделили поровну. Это дополнение друг друга, а не конкуренция на этом рынке".
Сфера сама по себе очень и очень технологичная, требует огромный объем инвестиций. И одному государству очень сложно поднять такую отрасль.
Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, на совещании, Президента Беларуси было показано, насколько актуальной является эта задача (подъем отрасли - прим. ред.). "Потому что микроэлектроника это все: начиная от телевизора, заканчивая мобильным телефоном или любым прибором в составе любой другой машины", - обозначил он.