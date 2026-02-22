Роман Бродов рассказал, есть ли в Беларуси меры защиты от недобросовестного импорта

Фото: freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7045a35f-82ec-4305-ad0e-136b40e1591a/conversions/a29b67c6-24ef-4843-8449-9be566b74c64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7045a35f-82ec-4305-ad0e-136b40e1591a/conversions/a29b67c6-24ef-4843-8449-9be566b74c64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7045a35f-82ec-4305-ad0e-136b40e1591a/conversions/a29b67c6-24ef-4843-8449-9be566b74c64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7045a35f-82ec-4305-ad0e-136b40e1591a/conversions/a29b67c6-24ef-4843-8449-9be566b74c64-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: freepik.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с правительством Беларуси 17 февраля 2026 года назвал один из способов устранения необоснованного посредничества - личная ответственность министра за импорт по любым товарам.

Однако создана ли для этого вся необходимая правовая база, ответил в "Актуальном интервью" председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Роман Бродов.

Интервьюируемый признался, что является сторонником институциональной экономики - экономики, основанной на понятных всем правилах и механизмах. Однако регулирование импорта в такой форме, как сказал Президент, в Беларуси пока еще не практиковалось. "Нужно подумать, как это реализовать. Импорт и посредники бывают разными. В некоторой степени они "сидят" на цепочке поставок, имеют свою дельту и хорошо на этом зарабатывают. Именно это и подвергается критике, потому что страдают от этого предприятия", - объяснил собеседник.

В текущих санкционных условиях есть структуры, оказывающие содействие в приобретении того или иного оборудования, запасных частей, сырья, материалов. Это вынужденное посредничество, и вряд ли без него можно сохранить уровень качества, технологическое или коммерческое соответствие требованиям покупателя.

Импорт тоже бывает разный, и от недобросовестного страдают предприятия. "В Беларуси есть предприятия мирового уровня, но контрафактная продукция, просачивающаяся на белорусскую территорию в розничный, оптовый, корпоративный сектор, сильно подрывает конкурентоспособность отечественных предприятий", - обратил внимание Роман Бродов. Поэтому вопрос регулирования внутреннего рынка уже настал. Может быть, это случится на уровне отраслевого министра или на уровне системных правил, которые создадут или, во всяком случае, подтолкнут к созданию дополнительных условий для белорусских производителей.

Роман Бродов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/711e6779-312f-4f96-ac2a-a37527989c46/conversions/c6332b88-258b-47a8-b01a-72e62a92600f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/711e6779-312f-4f96-ac2a-a37527989c46/conversions/c6332b88-258b-47a8-b01a-72e62a92600f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/711e6779-312f-4f96-ac2a-a37527989c46/conversions/c6332b88-258b-47a8-b01a-72e62a92600f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/711e6779-312f-4f96-ac2a-a37527989c46/conversions/c6332b88-258b-47a8-b01a-72e62a92600f-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Бродов

К слову, часто ссылаются на нормы евразийского права и отмечают в связи с этим определенные сложности. Но сами партнеры по ЕАЭС не стесняются вводить даже откровенно жесткие лоббистские меры в отношении собственных товаров, где прописаны требования, согласно которым не менее 30 % товаров должны быть своего производства.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси коснулся темы и маркетплейсов, через которые также попадают товары не всегда надлежащего качества и не всегда прошедшие все процедуры налогообложения и сертификации. "Добросовестному производителю, поставляя товар на рынок через платформу, сложнее конкурировать. Российская Федерация, кстати, уже вступила в эпоху цифровых платформ и дошла до глубокого понимания необходимости регуляторики, вплоть до введения алгоритмов, которые при поиске отечественного товара подвигают его выше других", - привел пример решения проблемы он.

Роман Бродов предположил, что в скором времени в РФ может пойти речь о налогообложении дополнительных товаров, реализуемых через маркетплейсы. Таким образом, кто ввез товар, немного "схимичив" и не уплатив все налоги, при реализации все равно их заплатит в обязательном порядке.