6 февраля 2026 года у Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялось совещание, в рамках которого обсуждался вопрос об антикризисных управляющих.

Беларусь постоянно критикуют за сохранение заводов, говорят, что нужно все пустить под нож, и это станет гораздо эффективнее, ведь экономика оздоровится, будет дышать полной грудью, а еще стоит инвестировать, модернизировать предприятия, которые на сегодняшний момент показывают свою эффективность. А все остальное, что "споткнулось" об экономическое положение, в том числе международное, необходимо ликвидировать, людей разогнать или переквалифицировать. Кстати, когда-то уже был подобный варианты - всех сотрудников МТЗ хотели перевести в айтишники. Так ли все будет прекрасно на самом деле, рассказала в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова.

"У Беларуси свой путь и понимание экономических процессов, которые неразрывно связаны с социальными. У нас социально ориентированная рыночная экономика, и это записано даже в Конституции, поэтому формат закрытия предприятия и разгона людей не может иметь места. Даже в редких случаях, когда предприятие действительно приходится ликвидировать при его полной бесперспективности, это делается при условии, что у людей есть рабочие места и им есть куда уйти, ведь трудовые ресурсы - экономическая составляющая, и важно, чтобы они не пропадали даром", - пояснила депутат.

Но самое главное, обратила внимание собеседник, в Беларуси следуют подходу: "Ни один человек не должен почувствовать себя незащищенным". Вообще, Институт кризисных управляющих сегодня рассматривается критически, потому что если речь идет о жестком менеджере, который пришел и оставил после себя выжженную землю, то это не нужный стране подход. "Кризисные менеджеры в первую очередь должны оздоровить предприятие, привнести недостающие элементы успеха, которые могут содействовать дальнейшему развитию, а не уничтожению", - подчеркнула Елена Потапова.

Многие белорусские предприятия сегодня показывают хорошие финансовые результаты и играют большую роль в импортозамещении в условиях серьезной санкционной политики Запада, а ведь когда-то эти же предприятия предлагали закрыть, аргументируя это тем, что все можно купить. "Зачем нам тракторы, в целом машиностроение, если это затратная сфера. А если бы Президент не принял волевое решение о сохранении заводов, то сегодня нам было бы очень невесело жить в этом мире", - отметила гость интервью.