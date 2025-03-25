Россия ратифицировала соглашение с Беларусью о международных автомобильных перевозках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/444b0ac2-b2a7-4451-970b-7f97f7097ef5/conversions/5f39fb27-02b0-4c5f-bdad-75b1ddb45127-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/444b0ac2-b2a7-4451-970b-7f97f7097ef5/conversions/5f39fb27-02b0-4c5f-bdad-75b1ddb45127-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/444b0ac2-b2a7-4451-970b-7f97f7097ef5/conversions/5f39fb27-02b0-4c5f-bdad-75b1ddb45127-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/444b0ac2-b2a7-4451-970b-7f97f7097ef5/conversions/5f39fb27-02b0-4c5f-bdad-75b1ddb45127-xl-___webp_1920.webp 1920w

Госдума РФ 25 марта на пленарном заседании ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщает БЕЛТА.

Соглашение было заключено 18 августа 2023 года в Москве. Белорусская сторона завершила ратификационные процедуры по документу 6 января 2024 года.

Соглашение регламентирует вопросы перевозки пассажиров и грузов по территориям Беларуси и России белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. "В соответствии с настоящим соглашением осуществляются международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов между государствами сторон, транзитом по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажные автомобильные перевозки грузов", - говорится в документе.

Соглашением установлено, что перевозки пассажиров в регулярном сообщении организуются по согласованию между компетентными органами государств, а перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении - между государствами сторон, транзитные перевозки по их территориям осуществляются без разрешений в случаях, установленных в соглашении.

Согласно документу, компетентные органы государств - сторон соглашения обмениваются предложениями по организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Эти предложения должны содержать данные относительно наименования перевозчика, маршрута следования, расписания движения и остановочных пунктов, на которых планируется производить посадку и высадку пассажиров. После рассмотрения предложений компетентные органы информируют друг друга в письменной форме.

Отмечается, что перевозки, предусмотренные соглашением, могут выполняться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок. Транспортное средство при этом должно иметь регистрационные и отличительные знаки своего государства. Прицеп и полуприцеп могут иметь регистрационные и отличительные знаки других стран при условии, что грузовой автомобиль, автомобильный тягач и автобус имеют регистрационные и отличительные знаки государства одной из сторон, указано в соглашении.

Перевозка грузов по территории государств сторон соглашения выполняется в соответствии с допустимыми весовыми и габаритными параметрами автотранспортного средства, установленными законодательством государства, по территории которого выполняется перевозка.

Документ предусматривает постепенную отмену разрешительной системы в отношении перевозок грузов в третьи страны или из них. Либерализация этих перевозок будет проведена в пять этапов, полностью процесс будет завершен к 2030 году.