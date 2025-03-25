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Россия ратифицировала соглашение с Беларусью о международных автомобильных перевозках
Госдума РФ 25 марта на пленарном заседании ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщает БЕЛТА.
Соглашение было заключено 18 августа 2023 года в Москве. Белорусская сторона завершила ратификационные процедуры по документу 6 января 2024 года.
Соглашение регламентирует вопросы перевозки пассажиров и грузов по территориям Беларуси и России белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. "В соответствии с настоящим соглашением осуществляются международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов между государствами сторон, транзитом по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажные автомобильные перевозки грузов", - говорится в документе.
Соглашением установлено, что перевозки пассажиров в регулярном сообщении организуются по согласованию между компетентными органами государств, а перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении - между государствами сторон, транзитные перевозки по их территориям осуществляются без разрешений в случаях, установленных в соглашении.
Согласно документу, компетентные органы государств - сторон соглашения обмениваются предложениями по организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Эти предложения должны содержать данные относительно наименования перевозчика, маршрута следования, расписания движения и остановочных пунктов, на которых планируется производить посадку и высадку пассажиров. После рассмотрения предложений компетентные органы информируют друг друга в письменной форме.
Отмечается, что перевозки, предусмотренные соглашением, могут выполняться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок. Транспортное средство при этом должно иметь регистрационные и отличительные знаки своего государства. Прицеп и полуприцеп могут иметь регистрационные и отличительные знаки других стран при условии, что грузовой автомобиль, автомобильный тягач и автобус имеют регистрационные и отличительные знаки государства одной из сторон, указано в соглашении.
Перевозка грузов по территории государств сторон соглашения выполняется в соответствии с допустимыми весовыми и габаритными параметрами автотранспортного средства, установленными законодательством государства, по территории которого выполняется перевозка.
Документ предусматривает постепенную отмену разрешительной системы в отношении перевозок грузов в третьи страны или из них. Либерализация этих перевозок будет проведена в пять этапов, полностью процесс будет завершен к 2030 году.
"Очень кратко, какие инновации все-таки, предполагается, будут внесены в соглашение. Мы предполагаем для российских и белорусских автоперевозчиков поэтапную отмену разрешений на перевозки грузов с территории или на территории третьего государства при перевозках в рамках ЕАЭС. Также соглашением предусмотрено, что каботажные автомобильные перевозки разрешаются при перевозках в рамках инвестиционных проектов договоров или проектов договоров, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с национальным законодательством", - сказал, представляя документ для ратификации, статс-секретарь - заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев.