Российские экономисты перечислили основные риски использования цифрового рубля

Напомним, проект рассчитывают реализовать и в Беларуси, но Россия пока к нему ближе. При этом экономисты обращают внимание на риски использования цифрового рубля. И главный - это недоступность средств в случае технических сбоев платформы Банка России.



Вторая же проблема - отслеживаемость движения денег. В том смысле, что государство будет располагать сведениями обо всех транзакциях. И это, по словам экспертов, может вызывать дискомфорт, а значит, нежелание пользоваться таким платежным средством.



Наконец, третий риск связан с возможностью временных ограничений на использование цифровых рублей. Речь идет о блокировке денег, если они будут признаны сомнительными. Причем, проблемы могут возникнуть даже у рядового россиянина, который получил цифровые рубли на законных основаниях.



Такое может случиться, если эти деньги ранее использовались в сделках, привлекших внимание правоохранительных органов.