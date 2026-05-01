Рост БПМ, детских пособий, маркировка товаров и выплаты ко Дню Победы - новации мая

1 мая Беларусь открывает марафон больших выходных, а еще сегодня официальный старт пляжного сезона, а также дачного (снова в силе льгота для пожилых граждан). С пенсионным удостоверением поездки в электричках станут дешевле ровно наполовину.

И, конечно, Праздник труда приносит новации, которые отразятся на кошельках белорусов. 1 мая увеличился бюджет прожиточного минимума, а значит и ряд важных выплат, например, пособия на детей.

Майские новации

Бюджет прожиточного минимума пересчитывают раз в квартал - в феврале, мае, августе и ноябре (традиционно в сторону повышения). Новое значение БПМ в среднем на душу населения - 509 рублей 62 копейки. Это на 2,5 %, или почти 13 рублей, выше, чем норматив, который действовал до этого.

Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные соцвыплаты. Например, вырастут пособия для семей, которые воспитывают детей. При рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - уже 14 БПМ.

А вот единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100 % БПМ (или 509 рублей). Вырастут и другие виды пособий, предусмотренные законодательством. Новые размеры будут действовать по 31 июля.

Важные изменения для торговли. Сегодня заработала обязательная маркировка безалкогольных напитков и соков, включая также воду и квас. Сделано это, чтобы отследить путь каждой единицы товара - от конвейера до прилавка. Что важно - остатки продукции на складах маркировать не нужно (так снизили нагрузку на бизнес).

Эта новация коснется многих работников, точнее тех, кто работает по договору подряда. Их интересы теперь будут защищены так же, как и штатных сотрудников. Если выполнил работу качественно и в срок, заказчик должен принять и оплатить вознаграждение. В противном случае принимать меры будет Департамент госинспекции труда. Инструментов воздействия с 15 мая станет гораздо больше.

И важная информация накануне 9 Мая. Конечно, сложно и даже невозможно оценить в цифрах подвиг народа. Но быть благодарными - наша общая ценность и задача. Суммы ежегодной матпомощи уже утверждены: по 5 тыс. рублей получат участники боевых действий по защите Отечества, также для разных категорий граждан положены выплаты по 2,5 и 1,5 тыс. рублей. Все прописано в постановлении правительства.