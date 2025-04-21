Рост БПМ, пособий и надбавок. Какие изменения ждут белорусов в мае

Праздник труда традиционно приносит белорусам ряд новаций. Начнем с бюджета прожиточного минимума. Его новое значение в среднем на душу населения - 462 рубля 58 копеек. Это на 3,3 % выше, чем норматив, который действовал до этого.

Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Например, возрастные надбавки к пенсиям. Тем, кому от 75 до 79 лет, ежемесячно доплатят почти 87 рублей. А для группы 80+ размер надбавки составит 173,5 рубля.

Также вырастут пособия для семей, которые воспитывают детей. Так, при рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - уже 14.

У педработников вырастут зарплаты

Хорошие новости для некоторых категорий педработников. У них вырастут зарплаты. Дефектологи и воспитатели получат надбавку в 35 % от оклада. К зарплате 20 % от оклада будут получать заведующие библиотек, их заместители и другие сотрудники библиотек. Надбавки также предусмотрены для работников Республиканского института профессионального образования.

Вступил в силу закон о ветеранах

И еще одно важное изменение. Вступил в силу закон о ветеранах. Социальные гарантии значительно усилены. Расширены меры поддержки для узников фашизма, тыловиков, ветеранов боевых действий в других странах, а также вдов военнослужащих. Для каждого - свои новации, будь то более ранний выход на пенсию, надбавки и доплаты или бесплатное медобслуживание и оздоровление. Беларусь помнит и ценит подвиг каждого.

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"В нашей стране категорией, которая имеет наибольший объем преференций, являются участники Великой Отечественной войны. Это те, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. К этой категории с 1 мая приравниваются военнослужащие тыла. Те, кто с оружием в руках, но уже в тылу, нес службу. Они сегодня получают тот же пакет преференций, льгот, выплат, которые имеются у участников Великой Отечественной войны. И в сфере здравоохранения, и в сфере пенсионного обеспечения, что, безусловно, очень значимой поддержкой является".

Льготы для пожилых граждан